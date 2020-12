Polizei sucht Zeugen in Hückeswagen : Unbekannte wollen in die Teststation einbrechen

Hückeswagen Bei der Corona-Teststation handelt es sich um zwei Metallcontainer, die auf den Parkflächen des Bürgerbades in der Straße „Zum Sportzentrum“ aufgestellt sind.

Gleich zweimal haben bislang unbekannte Täter vergeblich versucht, in die „Drive-in-Teststation“ des Oberbergischen Kreises im Brunsbachtal einzubrechen. Bei der Corona-Teststation handelt es sich um zwei Metallcontainer, die auf den Parkflächen des Bürgerbades in der Straße „Zum Sportzentrum“ aufgestellt sind. Am Dienstagmorgen stellten Mitarbeiter fest, dass sich an einer der Metalltüren deutliche Hebelspuren befanden, teilte Polizeisprecher Michael Tietze mit. Gegen Montagmittag sei die Teststation noch unversehrt gewesen. In der Nacht zu Mittwoch versuchten es die Täter dann offenbar erneut, da sich weitere Schäden an der Tür befanden. Aber auch diesmal hielt die Tür den Bemühungen der Einbrecher stand.