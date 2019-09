Waldjugendspiele in Hückeswagen : Schüler erleben Wald mit allen Sinnen

Voller Einsatz mit der Säge bei den Waldjugendspielen am Donnerstagvormittag im Waldgebiet an der Wuppervorsperre (v.l.): Nico, Luca, Julian, Milad, Revierförster Heiner Grüter, Lilly und Hira. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen 160 Grund- und Sonderschüler sammeln Punkte bei der Erforschung des Waldes und bestimmen Tiere und Bäume bei den Waldjugendspielen.

Aus dem Unterholz schaut ein Dachs heraus, auf dem Hügel steht ein Waschbär – und im Gras sitzen Hase und Fuchs einträchtig nebeneinander. So viele Waldtiere, die sich zudem auch noch problemlos streicheln lassen, hatten die Schüler am Donnerstag im Wald nahe der Karquelle nicht erwartet. Bei den Waldjugendspielen – einer Gemeinschaftsinitiative der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW und dem Regionalforstamt Bergisches Land – hat die „Rollende Waldschule“ des Hegerings Hückeswagen eine der zwölf Stationen mit ihren Tierpräparaten bestückt.

Entstehung Die Waldjugendspiele gibt es in NRW seit 1977. 40.000 Grundschulkinder nehmen jedes Jahr an der Rallye teil.

Jedes Jahr sind die Grundschüler der vierten Schuljahre sowie die Schüler der Erich-Kästner-Schüler zu den Waldjugendspielen eingeladen, so auch am Donnerstagvormittag. In kleinen Gruppen absolvieren sie die Aufgaben an den zwölf Station, die entlang der Wuppervorsperre und dem darüber liegenden Wald einen Rund-Parcours ergeben. Zu den Aufgaben zählen unter anderem das Zuordnen der Tierfamilien, ein Holzpuzzle nach Größe aufzufädeln oder am Stand des Wupperverbands die unterschiedlichen Waldbodenschichten zu erkennen. Die Schüler lernen dabei spielerisch die Natur und deren Nutzen kennen. Für jede erfolgreich absolvierte Gruppenaufgabe erhalten sie Punkte.