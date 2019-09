DLRG Hückeswagen : Aufräumen an der Bever-Talsperre

Im vergangenen Jahr in Aktion: Mark Steyer von der Hückeswagener DLRG (vorne links) mit Frank Frantzke und Enrico, Michael Feuerstein mit den Söhnen Melvin und Julian und Eva, einer Bekannte der Familie Feuerstein. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Wie jedes Jahr wollen fleißige Helfer wieder klar Schiff machen und Müll sammeln.

Umwelt-, Natur- und Klimaschutz sind zentrale Themen in der heutigen Zeit. Das denkt sich auch die DLRG aus Hückeswagen, die für Samstag, 28. September, zur 17. Auflage der Aktion „Tag der sauberen Bever“ einlädt und auf viele freiwillige Helfer hofft. Denn im heißen Sommer waren wieder einige tausende Besucher an der Bever-Talsperre, um sich an den Uferstreifen zu sonnen, im Wasser zu schwimmen oder auf dem Wasser zu segeln.

„Leider war auch in diesem Jahr ein kleiner Teil dieser Besucher nicht in der Lage, ihren Müll, wie voll mitgebrachte Reste von Getränke- und Lebensmittelverpackungen, wieder mit zu nehmen und ordnungsgemäß zu entsorgen“, berichtet Koordinator Andre Grutz von der Hückeswagener DLRG. Neben der hierdurch entstandenen Verschmutzung der Umwelt ergäben sich zum Beispiel durch Glasscherben oder scharfkantige Getränkedosenreste auch erhebliche Verletzungsgefahren für andere Badegäste. Durch den Lupeneffekt von Glasscherben könnten zudem bei entsprechenderTrockenheit auch Wald- und Wiesenbrände ausgelöst werden.

Daher planen die an der BeverTalsperre ansässigen Segelclubs (SVWu und RSCB), Angler, die Schule für Sportschiffer und die DLRG-Gruppen aus Hückeswagen, Radevormwald und Wuppertal gemeinsam mit dem Wupperverband die Aktion am 28. September von 11 bis 15 Uhr. Ziel ist es, die Uferstreifen und nahen Waldränder vom hinterlassenen Müll zu befreien, um für das nächste Jahr den Wassersport an der Bever-Talsperre in einer sauberen Umgebung zu ermöglichen. „Hierzu sind auch alle anderen Wassersportler und Beverfreunde eingeladen“, wirbt Grutz für die Aktion.

Treffpunkt am kommenden Samstag ist um 11 Uhr an der Wachstation der DLRG am Staudamm. Nach einer kurzen Einweisung werden die Helfer in Gruppen eingeteilt und anschließend mit Motorbooten zu den jeweiligen Uferbereichen gefahren. Der eingesammelte Müll wird per Boot zu einem Sammelanhänger des Wupperverbandes gebracht und von dort entsorgt.

Alle Helfer sollten wetterfeste Kleidung, Arbeitshandschuhe und festes Schuhwerk mitbringen, denn die Uferbereiche sind teilweise recht schlammig.

Interessierte Gruppen werden gebeten, sich per E-Mail unter sauberebever@hueckeswagen.dlrg.de anzumelden, damit eine Planung ermöglicht wird. Einzelne externe Helfer können aber gerne auch ohne Anmeldung spontan hinzustoßen.