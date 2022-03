Seit 30 Jahren Vereinsvorsitzender : Erich Mock Ehrenmitglied im LSV

Wipperfürth/Hückeswagen Der 76-Jährige aus Hückeswagen ist bereits seit 60 Jahren im Verein und seit 30 Jahren Vorsitzender. Auf der Jahreshauptversammlung gab es jetzt eine besondere Überraschung für ihn.

1992 war Erich Mock erstmals zum Vorsitzenden des Luftsportvereins (LSV) Wipperfürth gewählt worden – damals war der Hückeswagener 46 Jahre. Auf der jüngsten Jahreshauptversammlung, der ersten in Präsenz seit Beginn der Pandemie, wurde Mock erneut bestätigt. Er ist somit nicht nur 30 Jahre Vorsitzender des LSV, er ist mittlerweile auch Ehrenmitglied. Nach Mocks Vorstandsbericht hatte sein Stellvertreter Marlon Treptow das Wort ergriffen und dabei das jahrzehntelange Engagement des Vorsitzenden Revue passieren lassen. Dann stellte er den Antrag an die Mitgliederversammlung, dem Hückeswagener die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen. Diese stimmte dann einstimmig zu.

Mock hatte auf die vergangenen drei Jahre zurückgeblickt. Er erinnerte daran, dass das Vorfeld des Flugplatzes Neye an der Stadtgrenze von Wipperfürth zu Hückeswagen aufwendig saniert worden war. Außerdem stand die Dachsanierung der Segelflugzeughalle und die Sanierung des Club- und Schulungsraumes an. „Das Förderprogramm ,Moderne Sportstätte 2022‘ des Landes NRW hat uns unter anderem das ermöglicht“, sagte er.

St. Angela-Gymnasium in Wipperfürth

St. Angela-Gymnasium in Wipperfürth : Eine Woche Verzicht fürs Klima

Zum Abschluss stand eine Reihe von Ehrungen an. So erhielten Kai Schurmann und Marlon Treptow die Plakette in Bronze des Landesverbandes für ihre langjährige Arbeit als technisches Personal. Edgar Weisheit wurde für 40 Jahre Tätigkeit als Kassierer mit einer Urkunde des Landesverbandes ausgezeichnet. Zudem erhielten einige Flieger Ehrungen für ihre langjährige Mitgliedschaft: Horst Schubert (65 Jahre), Rolf Janietz, Erich Mock (jeweils 60 Jahre), Dietmar Schmitz, Manfred Steinbach, Edgar Weisheit, Wolfgang Förster, Horst Ullrich (jeweils 50 Jahre), Peter Flosbach, Raimund Bleckmann, Jochen Schmitz und der Präsident des Landessportbunds Stefan Klett (jeweils 40 Jahre), Herbert Ufer, Klaus Dieter Bauer und Daniel Schmidt (25 Jahre).