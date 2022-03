St. Angela-Gymnasium in Wipperfürth : Eine Woche Verzicht fürs Klima

Hückeswagen Das St.-Angela-Gymnasium nahm an der Misereor-Klimalotterie teil. Auch Hückeswagener Schüler verzichteten in der vergangenen Woche auf ganz unterschiedliche Dinge. Mit Erfolg.

Das Thema Klimaschutz ist nicht erst seit der Friday-For-Future-Bewegung auch in den Schulen angekommen. „Die Bewahrung der Schöpfung ist Teil unseres Schulleitbildes“, sagt Nadine Sarp, Lehrerin am St.-Angela-Gymnasium in Wipperfürth, das auch viele Jugendliche aus Hückeswagen besuchen. Derzeit ist Fastenzeit, im erzbischöflichen Gymnasium traditionell die Zeit, auch ein wenig über den Tellerrand des regulären Unterrichts zu blicken.

„Wir haben an der Klimalotterie teilgenommen, einer Aktion von Misereor“, sagt Nadine Sarp. Dabei haben alle Schüler am Freitag vor einer Woche jeweils ein Los gezogen, auf dem sie den Verzicht für eine Woche vorgefunden haben. Eine Woche später wird Bilanz gezogen. Dabei ist es um ganz unterschiedliche Dinge gegangen. „Ich habe eine Woche lang auf Fisch und Fleisch verzichten sollen – mich also vegetarisch ernähren müssen“, sagt die 14-jährige Marie aus Hückeswagen. Die Neuntklässlerin beschreibt die Woche als „eine interessante Erfahrung“. Sie habe wirklich darauf achten müssen, was sie essen könnte – und es sei deutlich geworden, wie viel tierische Lebensmittel man konsumierte. „Wir haben am Wochenende gegrillt, da war es schon ein wenig schwierig, etwas für mich zu finden“, sagt die 14-Jährige. Dennoch hätte sie sich die Woche schlimmer vorgestellt. „Es war schon interessant, und Vieles hat auch gut geschmeckt“, sagt Marie.