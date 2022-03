Unfall in Wermelskirchen : Hückeswagener Fahranfänger überschlägt sich im Eifgen

Unfall in Wermelskirchen

Wermelskirchen/Hückeswagen Ein 18-jähriger Fahranfänger aus Hückeswagen ist am Mittwochnachmittag im Eifgen in Wermelskirchen verunglückt. Er wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert.

Der junge Mann befuhr laut Polizei mit seinem Smart die Landstraße 409 in Richtung Dhünn. In Höhe des Aschenplatzes geriet er aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße nach rechts ab und rammte eine Laterne, die dabei umknickte. Der Smart überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Nähere Informationen zum Unfallhergang gibt es laut Polizei nicht, da keine Zeugen den Unfall beobachtet hat. Der junge Fahrer konnte noch nicht befragt werden, da er mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Landstraße in beide Richtungen gesperrt.