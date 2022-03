Hückeswagener SPD ehrt Horst Fink : Willy-Brandt-Medaille für den SPD-Chef

Hückeswagen Auf der Jahreshauptversammlung des Ortsvereins wurde zudem bekannt, dass Hückeswagen zum 1. Juni nach langer Vakanz wieder eine Streetworkerin bekommt.

Zu seinem Abschied als Ortsvorsitzender fand Horst Fink am Mittwochabend auf der SPD-Mitgliederversammlung im Restaurant „Aquamarin“ deutliche Worte. „Der Krieg in der Ukraine macht mich wütend, die Bilder aus Charkiw und Mariupol sind kaum auszuhalten“, sagte der scheidende Ortsvorsitzende. Nach einer Schweigeminute ließ er dann einen Spendenhut unter den Mitgliedern herumgehen, es kamen etwa 300 Euro für die Ukraine-Hilfe zusammen. „Der Vorstand der Hückeswagener Sozialdemokraten hat beschlossen, den Betrag, der hier zusammenkommt, auf 5000 Euro aufzustocken“, sagte Fink schließlich unter lautem Applaus. Das sei zwar ein hoher Betrag für einen Ortsverein, es sei aber sehr wichtig, so viel wie möglich zu helfen. „Wir können aber dennoch den Landtagswahlkampf finanzieren“, versicherte Fink.

Auch sein Rückblick auf die vergangenen 18 Jahre als SPD-Ortsvorsitzender in der Schloss-Stadt fiel teilweise emotional aus. „Viele Jahre lang habe ich die Partei geleitet und in dieser Zeit viele tolle Veranstaltungen erlebt“, sagte Fink. „Es war eine Menge Arbeit, aber sie hat sich gelohnt.“ Er wünschte der neuen SPD-Mannschaft alles Gute und riet vor allem den jungen Menschen, sich in der Nachbarschaft, im Verein und bestenfalls auch in der Politik zu engagieren. „Als 68er übergebe ich nun mit 68 Jahren den Staffelstab und die Führung der Hückeswagener SPD in neue Hände“, sagte er nur wenige Minuten, bevor Detlef Schulz einstimmig zu seinem Nachfolger gewählt wurde. Später bekam Fink für seine Verdienste um die Hückeswagener Sozialdemokratie von der stellvertretenden Kreisvorsitzenden und neuen Ortsvorsitzenden in Wipperfürth, Regina Billstein, sowie dem Landtagskandidaten für Oberberg Nord, Thorben Peping, die Willy-Brandt-Gedächtnismedaille überreicht.