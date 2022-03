Hückeswagener Verein profitiert von „Moderne Sporttstätte 2022“ : TBH erhält weitere 16.776 Euro vom Land

Schnabelsmühle Der Turnerbund Hückeswagen profitiert ein weiteres Mal vom Landesprogramm „Moderne Sportstätte“. Dieses Mal sollen die Fördermittel für die Sanierung der Sanitärräume und die Erneuerung der Dachrinne der Halle genutzt werden.

Seit 2020 ist gut eine Viertelmillion Euro an verschiedene Hückeswagener Sportvereine geflossen, die vom Landesprogramm „Moderne Sportstätten“ profitiert haben. So konnte beispielsweise der HTC 73 die energetische Modernisierung seines Clubhauses und die Erneuerung des Zauns, der TC Blau-Rot die Sanierung der Platzanlage und des Geräte- und Clubhauses, der TV Winterhagen die energetische Sanieren seiner Halle, der Schützenverein die Erneuerung seiner Heizungsanlage und der ATV die Modernisierung der Beleuchtung und Heizung seiner Halle angehen. Auch der Turnerbund hatte vor zwei Jahren bereits 74.712 Euro aus dem Förderprogramm erhalten, womit die Finanzierung der Hallenheizung zu 90 Prozent abgedeckt war. Nun bekommt er weitere 16.776 Euro aus dem Programm „Moderne Sportstätten 2022“; gefördert wird damit die Sanierung der Sanitärräume und der Dachrinne der Halle an der Schnabelsmühle. Das teilte Andrea Milz, die Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, mit.