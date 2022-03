Sport in Hückeswagen : ATV sagt Triathlon zum dritten Mal ab

Die Triathlon-Fans müssen sich ein weiteres Jahr gedulden. Die Traditionsveranstaltung findet auch in diesem Jahr nicht statt. Foto: Meuter, Peter (pm)

Hückeswagen Bei der Jahreshauptversammlung nannte der Vorstand organisatorische Gründe für die Absage des Triathlons in diesem Jahr. Handball-Abteilungsleiter Horst Mettler wurde für sein Engagement zum Ehrenmitglied ernannt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Es ist eine enttäuschende Nachricht für alle: Nach der corona-bedingten Absage des ATV-Triathlons in den Jahren 2020 und 2021 wird die traditionsreiche und beliebte Sportveranstaltung in Hückeswagen auch im August 2022 nicht stattfinden. Das teilte der Vorstand des Vereins seinen Mitglieder am Freitagabend auf der 172. Jahreshauptversammlung in der vereinseigenen Halle auf dem Fürstenberg mit. „Die diesjährige Absage hat nichts mit der Corona-Pandemie und deren Einschränkungen zu tun, sondern organisatorische Gründe“, erklärte Sven Schäfer, zweiter Vorsitzender und Mitglied im Organisationsteam.

Für die Großveranstaltung müssen jedes Mal unzählige Helfer aktiviert werden. Durch einen Generationswechsel fehlen dem Verein jedoch derzeit die „alten Hasen“. „Es gibt Lücken im Orga-Team, die gefüllt werden müssen. Daran arbeiten wir“, versicherte Schäfer. Er äußerte sich optimistisch, dass der ATV im nächsten Jahr mit dem Triathlon zurückkommen und neu durchstarten wird. „Wir brauchen dazu die Unterstützung vom ganzen Verein und werden auch auf die Übungsleiter zukommen“, kündigte er an. Für den Triathlon trainiert wird bereits wieder – zumindest mit der Jugend unter Leitung von Silvia Faenger-Gruhn. Für das Schwimmtraining weicht die Abteilung derzeit auf das Schwimmbad in Radevormwald aus.

Info 22 Mitglieder erhielten das Sportabzeichen 2021 Jugend Jonas Marenbach, Charlotte Bollmann, Moritz Bollmann, Amy Wendorf, Mayla Heller (alle zum ersten Mal), Maja Müssner und Amelie Plötz (2), Nico Warmbier (4), Joel Kusche und Phil Liemke (5), Colin Stoffel und Max Schwinghammer (6), Eva Jeschke und Robin Stoffel (7), Lara Schwinghammer (9). Erwachsene Noah Drescher (2), Charlotte Schnabel (4), Carsten Schwarzer (5), Peter Gruhn, Ekkehard Kurtz und Dieter Rausch (8), Silvia Faenger-Gruhn (23).

Erfreut äußerte sich ATV-Vorsitzender Jörg von Polheim von der ansteigenden Mitgliederzahl: „Wir sind von 634 auf 658 Mitglieder gewachsen, darauf können wir aufbauen.“ Durch einen langen Stillstand während der Pandemie müssten vor allem die Gruppen im Kinderbereich wieder aktiviert werden. Hierzu werden dringend Übungsleiter gesucht für das Eltern-Kind-Turnen, das Turnen im Kleinkindalter, das Leichtathletiktraining sowie Tanz und Hip-Hop.

ATV-Vorsitzender Jörg von Polheim (l.) gratuliert Horst Mettler zur Ehrenmitgliedschaft. Foto: Heike Karsten

Erfolgreiche Jugendarbeit leistet die Handball-Abteilung des ATV, die derzeit aus vier Mannschaften besteht und einige Neuzugänge verzeichnen kann. Im Seniorenbereich tut sich ebenso etwas, wie Abteilungsleiter Horst Mettler berichtete: „Die Damenmannschaft ist eine tolle Truppe geworden und kämpft um den Aufstieg in die Bezirksliga.“ Die erste Herrenmannschaft, das Aushängeschild des Vereins, muss um den Verbleib in der Landesliga fürchten. „Einige Spieler sind abgesprungen oder durch Verletzungen ausgefallen“, erklärte Mettler. Durch die Corona-Pandemie sei man fast ohne Training in die Saison gestartet. Dennoch habe die Mannschaft jede Menge Potenzial. Ein großes Problem stellten jedoch die Hallenzeiten dar, die in der Schloss-Stadt rar sind. „Das Thema kennen wir seit 35 Jahren. Hier muss etwas passieren“, forderte Mettler.

Weniger auf freie Hallenzeiten angewiesen ist die neue, im Januar gestartete Mountainbike-Abteilung „ATV-Trailrider“, die bereits auf 29 Mitglieder angewachsen ist. „Wir haben unerwartet viele Anfragen von Kindern und Jugendlichen erhalten“, sagte Trainer Patrick Erbach, der nun in Erwägung zieht, eine Jugendgruppe einzurichten. Wieder aktiv ist die Wandergruppe unter Leitung von Uli Weyer. Am 24. April starten die Wanderer mit der ersten Etappe des Wupperwegs, wobei auch Gastwanderer willkommen sind.

Herzlich willkommen sind im ATV ebenso die Flüchtlinge aus der Ukraine, die derzeit in Hückeswagen leben. Sie sind vom Verein eingeladen, kostenlos am Sportbetrieb teilzunehmen. „Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass sie sich hier wohlfühlen“, betonte Jörg von Polheim.