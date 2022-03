Auf dem Hückeswagener Radweg : Touristische Piktogramme weisen ins Zentrum

Die Stadt hat mehrere solcher Tourismus-Markierungen auf dem Radweg in Hückeswagen angebracht. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Wie in Wipperfürth gibt es jetzt auch besondere Markierungen auf dem Radweg in der Schloss-Stadt, die die Nutzer in die Gastronomie und zum Einzelhandel in Hückeswagen leiten.

So schön und gut frequentiert der Radweg auf der ehemaligen Bahntrasse auch ist, hat er doch einen Nachteil: „Die Fahrradfahrer werden überwiegend am Zentrum vorbeigeführt“, sagt Heike Rösner vom Tourismusbüro der Stadt. „Die Restaurants, Cafés und Geschäfte ebenso wie der Reiz der historischen Altstadt werden dabei oft übersehen.“ Das soll sich nun ändern: Um die Nutzer des Radwegs besser auf diese Angebote aufmerksam zu machen, wurden jetzt Markierungen auf dem Radweg aufgesprüht, die mit kleinen Piktogrammen die Angebote der Stadt beschreiben. Zu finden sind sie vor dem Bergischen Kreisel, an der Abzweigung zum Parkplatz „Festplatz“, am Abzweig zum Wupper-Kreisel, vor der Wupperbrücke und der Querung der Bevertalstraße. „Eigentlich sollten die Markierungen bereits voriges Jahr aufgesprüht werden“, berichtet Heike Rösner. Aber durch das Hochwasser war der Radweg für längere Zeit gesperrt, jetzt wurden die Arbeiten nachgeholt.

(büba)