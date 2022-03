RSV 09 Hückeswagen profitierte bereits davon : Mehr Geld für „Viele schaffen mehr“

Hückeswagen Die Volksbank im Bergischen Land erhöht ihren Spendentopf für das Crowdfunding. Profitiert hatte im vorigen Jahr davon unter anderem der RSV 09 Hückeswagen, der sein Vereinsheim am Sportplatz modernisieren konnte.

Seit genau einem Jahr erstrahlt das Vereinsheim des RSV 09 Hückeswagen am Sportplatz Schnabelsmühle in neuem Glanz. Mehreren Wochen hatten Mitglieder renoviert und umgebaut. Dass das überhaupt möglich war, hatte der Traditionsfußballverein zum einen seinen Fans zu verdanken, die finanziell einen Beitrag dazu geleistet hatten, zum anderen die Volksbank im Bergischen Land. Die hatte die Finanzierung überhaupt erst möglich gemacht – mit einer Crowdfunding-Aktion. Bei dieser „Schwarmfinanzierung“ hatte sich der Raspo 4000 Euro zum Ziel gesetzt, letztlich kamen dabei 4435 Euro zusammen. In der Endsumme steckten 1735 Euro von der Volksbank, darunter 1000 Euro als garantierter Startbonus, der Rest als Co-Funding zu den weiteren geleisteten Spenden. Nun hat die Volksbank im Bergischen Land Sorge dafür getragen, dass weitere Vereinsprojekte verwirklicht werden können, indem sie ihren Spendentopf um 10.000 Euro aufstockte.