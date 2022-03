Hilfsorganisation unterstützt Hückeswagen : Hochwasser-Betroffene erhalten Hilfe durch „Help“

Vom Hochwasser betroffene soziale Insiututionen und Vereine aus Hückeswagen, wie das 3-Städte-Depot (Foto), können sich an die Hilfsorganisation „Help“ wenden. Foto: Vossenbrecher

Hückeswagen Vereine und soziale Einrichtungen auch aus der Schloss-Stadt, die vom Hochwasser im Juli betroffen waren und auch noch sind, können sich an die Hilfsorganisation „Help – Hilfe zur Selbsthilfe“ wenden. Ihr Antrag per Internet auf Unterstützung wird auf jeden Fall geprüft.

Seit der Hochwasser-Katastrophe im Juli, die auch die Schloss-Stadt stark in Mitleidenschaft gezogen hatte, hat die Bonner Hilfsorganisation „Help – Hilfe zur Selbsthilfe“ 44 Projekte aus den betroffenen Gebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mit mehr als 1,2 Million Euro unterstützt. „Wir würden uns sehr freuen, auch noch mehr Anträge auf Förderung aus dem Oberbergischen Kreis zu bekommen“, sagt Dirk W. Pieck, Help-Programmkoordinator Hochwasserhilfe. Soziale Einrichtungen, Vereine wie Sportvereine, Fördervereine von Schulen, Kindergärten und Institutionen in den Bereichen Seniorenhilfe und Seelsorge könnten als eingetragener Verein, gGmbH, gAG, Genossenschaft oder Stiftung finanzielle Mittel zur Bewältigung der Hochwasser-Katastrophe bei „Help“ beantragen. Dazu müsse nur ein Formular auf der Internetseite www.help-ev.de heruntergeladen, ausgefüllt und abgeschickt werden.