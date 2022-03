Medienstunden an zwei Hückeswagener Schulen : Azubis vermitteln Schülern Zukunftsthemen

Hückeswagen An zwei Schulen startet nach den Osterferien das neue Projekt „Azubis an Schulen“. Die Schüler erhalten acht Wochen lang zusätzliche Medienstunden und sollen einmal wöchentlich selbst gestalten, programmieren und erleben können.

Nach den Osterferien werden auch zwei Hückeswagener Schulen von dieser Idee profitieren. Drei Klassen der Löwen-Grundschule sowie die fünfte Klasse (Sekundarstufe 1) der Erich-Kästner-Förderschule erhalten acht Wochen lang zusätzliche Medienstunden. Hierbei sollen die Schüler einmal wöchentlich selbst gestalten, programmieren und erleben können. Die Stadt wird dazu ihre Auszubildende Jennifer Johrde stundenweise freistellen. Die 21-Jährige befindet sich im zweiten Ausbildungsjahr zur Verwaltungsfachangestellten und freut sich auf die neue Herausforderung. Die Inhalte der Medienstunden werden ihr, wie auch den in das Projekt integrierten Lehrern in einem Workshop übermittelt.

Finanziell unterstützt wird das Projekt von der Bürgerstiftung der Sparkasse. „Für die Schulen ist das Projekt kostenfrei“, versichert Frommenkord. Derzeit ist Rockid.one mit „Azubis in Schulen“ in fünf Städten aktiv. Nach den Sommerferien soll der Einsatz auf 20 Städte in NRW sowie Berlin und den Raum Stuttgart ausgeweitet werden. Für Hückeswagen werden noch dringend Auszubildende gesucht, die sich beteiligen und die Lust haben, in die Schulen zu gehen. „Die Inhalte werden von uns aufbereitet, das ist kein Hexenwerk“, meint Frommenkord, der das Projekt dauerhaft etablieren möchte. Denn die Nutzung der digitalen Medien, mit denen die Kinder heute aufwachsen, erfordert auch eine Menge Medienkompetenz. So soll der Umgang mit der modernen Technik, wie beispielsweise mit Robotern, 3D-Druckern oder E-Mobilität, spielerisch erfolgen.