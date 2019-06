Berufskolleg : Berufskolleg hat Hoodies selbstgestaltet

Die neuen und selbstgestalteten Hoodies des Berufskollegs. Auf dem Bild sind vier Schüler zu sehen, die dabei mitgemacht haben (v.l.): Annika Wirth, Marco Schulte, Levin Edler und Philipp Hachenberg. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Schüler des Berufskollegs haben eigene Hoodies entwickelt. Das Design ist schlicht und unauffällig.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Sie sind dezent gestaltet, und doch ist deutlich zu erkennen, dass sie zum Berufskolleg Hückeswagen gehören: die neuen Hoodies, Kapuzenpullover, die mit dem Logo der privaten Schule versehen sind und von den Schülern selbst so gestaltet wurden.

„Es war eine Idee der Schüler, so etwas wie Schulkleidung zu gestalten. Schnell ging es um die Frage: Was machen wir?“, sagte der stellvertretende Schulleiter Dr. Alexander Geist. Aus der Erfahrung heraus – „wenn man 15 Schüler fragt, hat man hinterher 15 Meinungen“, sagte Geist und schmunzelte – habe man sich für eine Abstimmung über den Instagram-Kanal des Berufskollegs entschieden. „Da gibt es ein gutes Tool, die Entscheidungsfindung hat dann auch wunderbar funktioniert“, sagte Geist.

Dabei sei er durchaus ein wenig überrascht davon gewesen, dass das endgültige Design, für das die Schüler sich letztlich entschieden hätten, sehr schlicht und unauffällig geworden sei. „Ich hätte ja lieber was Neues oder Extravagantes gehabt, aber die Schüler haben sich am Ende für das bekannte Berufskolleg-Logo und gegen irgendwelche Schriftzüge entschieden“, sagte Geist. Dabei sei am Anfang der Überlegungen durchaus etwas anderes gestanden, sagte die 19-jährige Annika Wirth. „Es war aber bald klar, dass wir keinen besonders großen Druck oder Schriftzug wollen.“ Ihr Mitschüler Marco Schulte ergänzte: „Das Hauptziel von uns Schülern war, dass wir etwas haben wollten, das wir auch außerhalb des Berufskollegs anziehen können, ohne dass es direkt als Schulkleidung auffällt“, sagte der 19-Jährige. Jetzt sei das aufgestickte Logo so klein, dass man vielleicht darüber mit den Leuten ins Gespräch kommen könnte. „So nach dem Motto: Was ist das da denn für ein Logo?“, erklärte Schulte.

Die Aktion sei im Deutsch-Unterricht aufgegriffen worden, denn dort wurde das Thema Werbung behandelt. „Wir haben da einen kleinen Film gedreht, in dem wir die Hoodies als Werbemittel für das Berufskolleg verwendet haben“, sagte Schulte. Was Farbe und Materialien und Hersteller der Kapuzenpullover anging, hätten die Schüler auch weitestgehend freie Hand gehabt, sagte Geist. „Es wurde von der Schulleitung lediglich die Bitte geäußert, die Pullover nicht in Schwarz anzubieten“, sagte Geist. Die Schüler hätten sich dann für die Farben Grau und Dunkelblau entschieden. „Das waren bei den Abstimmungen – nach Schwarz – die beliebtesten Farben“, sagte Geist.