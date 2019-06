Helios-Klinikum : Infos über Schmerztherapie durch Neuromodulation

Patientin Manuela Fischer mit Ralf Trogemann (l.) und Uwe Mutter (r.) nach ihrer erfolgreichen Behandlung im November 2017. Foto: Sandra Lorenz

Wipperfürth Neuromodulative Verfahren in der Schmerztherapie stehen im Mittelpunkt eines Vortrages in der Helios-Klinik am kommenden Mittwoch.

Ralf Trogemann, Leitender Arzt der Abteilung für Schmerztherapie, und Uwe Mutter, Oberarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, am Helios-Klinikum in Wipperfürth, informieren am kommenden Mittwoch, 5. Juni, 18 Uhr, in der kleinen Cafeteria über neuromodulative Verfahren in der Schmerztherapie. Bleibt die Schmerzlinderung aus, können neuromodulative Verfahren wie die Neurostimulation eine Alternative darstellen. Die Neuromodulation kann als eine Art „Schmerzschrittmacher“ verstanden werden. Diese Therapieform ist ein etabliertes Verfahren zur Behandlung von chronischen Schmerzen und wird besonders bei Rücken-, Nacken- oder Gliedmaßenschmerzen genutzt. Aber auch bei neuropathischen Schmerzen, die oft gekennzeichnet sind durch Brennen, Kribbeln oder Taubheitsgefühle kann die Neuromodulation eine Alternative darstellen. Ziel ist es, therapieresistente, chronische Schmerzen permanent auszuschalten bzw. zu lindern, um eine Verbesserung der Lebensqualität für den Schmerzpatienten herbeizuführen.

Ralf Trogemann und Uwe Mutter werden über die Neuromodulation als Schmerztherapieform informieren und über die Vorgehensweise und die Funktion des Verfahrens berichten. Der Eintritt ist frei.

(rue)