Feuerwehr : Hückeswagen hat jetzt offiziell eine Kinderfeuerwehr

Hückeswagen Bei frühsommerlichen Temperaturen konnte die Kinderfeuerwehr der Schloss-Stadt, die „Feuerlöwen“, am Samstagmittag offiziell an den Start gehen – und das nach nicht einmal einem Jahr der Planung.

Zuvor hatten die zwölf Jungen und Mädchen, die ab sofort offiziell Teil der Freiwilligen Feuerwehr Hückeswagen sind, am Vormittag ihren ersten Dienst an der Feuerwache an der Bachstraße absolviert. Pünktlich um zwölf Uhr begann der offizielle Teil des Gründungsfests. Zahlreiche Vertreter aus Politik und Verwaltung waren neben den stolzen Eltern der Nachwuchsfeuerwehrleute gekommen, ebenso wollten sich viele Kameraden der drei Löschgruppen, des Löschzugs Stadt und der Jugendfeuerwehr die Stunde Null der Kinderfeuerwehr in Hückeswagen nicht entgehen lassen.