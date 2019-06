Kultur-Haus Zach : „Azúcar Blanca“ bringt kubanisches Flair in die Schloss-Stadt

„Azúcar Blanca“ bringt kubanisches Flair in die Schloss-Stadt

Hückeswagen Dass auch deutsche Musiker südamerikanischen Rhythmus im Blut haben, bewies Gisela Leyk aus Gummersbach am Samstagabend im Kultur-Haus Zach. Salsa, Cumbia und Bolero zählten zu den Musikstilen ihrer Band „Azúcar Blanca“ – was übersetzt „weißer Zucker“ bedeutet.

Die knapp 30 Zuschauer bekamen kubanische Klassiker wie „Mandinga“ und „Chan Chan“, aber auch Eigenkompositionen wie „Del campo me voy“ (Ich verlasse das Land), die die Flucht der Kubaner vom Land in die Städte besingt. Sängerin, Musikerin und Komponistin Gisela Leyk entlockte den traditionellen kubanischen Percussions mitreißende Takte. Mit ihrer warmen Altstimme sang sie von Liebe, Leid und Freude, wie auch von aktuellen Themen. Ihre Inspirationen holt sie sich auf ihren zahlreichen Reisen nach Kuba, wo sie zunächst das Trommeln und später Gitarre und Gesang für die traditionellen Lieder des Landes lernte. Mittlerweile schreibt sie ihre eigenen Songs im kubanischen Stil mit spanischen Texten, und hat diese bereits mit Profimusikern als CD aufgenommen.

Mit auf der Bühne standen am Samstagabend Philipp Knill (Saxophon, Gesang), Tilmann Zschocke (Trompete, Klavier) und Hans-Ronny Thoeress (Bass). Besonders das leidenschaftliche Spiel von Philipp Knill auf dem Saxophon bereicherten das musikalisch abwechslungsreiche Konzert.

Zuschauer Nikolau Weschenbach genoss den Abend. Der Hückeswagener, der in Brasilien geboren wurde, kennt die Musik der südamerikanischen Länder. „Ich habe 20 Jahre in Brasilien gelebt und bin mit der Musik groß geworden“, berichtete er. In Deutschland gibt es nicht viele Gruppen, die sich der kubanischen Musik verschrieben haben. „Azúcar Blanca“ füllt diese Lücke aus.