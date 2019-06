Selbsthilfegruppe : „Gemeinsam gegen Krebs“ öffnet Beratungsstelle

Wipperfürth Die Selbsthilfegruppe „Gemeinsam gegen Krebs Bergisch Land“ hat sich grundsätzlich neu aufgestellt und ein neues Konzept entwickelt.

In letzter Zeit war es etwas ruhig geworden um die Selbsthilfegruppe „Gemeinsam gegen Krebs Bergisch Land“. Jetzt hat sich die Gruppe grundsätzlich neu aufgestellt und hat ein neues Konzept entwickelt. „Wir starten am Dienstag, 4. Juni, 15 bis 17 Uhr, und dann an jedem ersten Dienstag im Monat im Foyer der Helios-Klinik in Wipperfürth mit unserer neuen Beratungsstelle für an Krebs erkrankte Menschen und deren Angehörige“, berichtet Sprecherin Gabriele Hönow. Hierbei wolle man Mut machen und durch direkten Kontakt zu ehemaligen Betroffenen viele Fragen von Betroffenen und deren Familien beantworten und mit Rat und Hilfe zur Seite stehen.