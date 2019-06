Spende : Provinzial unterstützt die „Feuerlöwen“

Hückeswagen Für die Ausrüstung der Kinderfeuerwehr stiftete Michael Huhn (Provinzial) jetzt 130 Euro.

Die neue Kinderfeuerwehr wird am kommenden Samstag, 1. Juni, in der Feuerwache an der Bachstraße gegründet. Im Vorfeld sichertet Michael Huhn, Leiter der Provinzial-Geschäftsstelle vom Etapler Platz, den „Feuerlöwen“ seine Unterstützung zu und überreichte der Feuerwehr Hückeswagen eine Spende in Höhe von 130 Euro für den Nachwuchs.