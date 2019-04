Feuerwehr : Schloss-Stadt bekommt die „Feuerlöwen“

In der Radevormwalder Außenortschaft Önkfeld gibt es schon lange eine Kinderfeuerwehr. In Hückeswagen soll diese nun zum 1. Juni kommen. Foto: Sigrid Hedderich

Hückeswagen Seit 1973 gibt es eine Jugendfeuerwehr, ab dem 1. Juni hat Hückeswagen seine eigene Kinderfeuerwehr. Die Gruppe soll zu Beginn zwölf Kinder umfassen und wird von vier jungen Frauen mit pädagogischen Kenntnissen geleitet.

Was andere Freiwillige Feuerwehren teils schon seit einigen Jahren haben, gibt es ab dem 1. Juni auch in der Schloss-Stadt: eine Kinderfeuerwehr. „Das Thema ging schon länger bei uns durch die Reihen“, sagt Leslie Brück. Die Hückeswagenerin ist eine der vier künftigen Leiterinnen der jüngsten Abteilung der Feuerwehr. Zusammen mit Jenna Richter, Jana Schlösser und Natascha Moos wird sie sich um die Kinder zwischen sechs und zehn Jahren kümmern, die später einmal möglicherweise den Nachwuchs der Feuerwehr bilden können. „Es gibt immer Bedarf an Kameraden, manchmal arbeiten wir am Limit. In den Sportvereinen gibt es die Bambini schon lange, der Feuerwehr war dies nach dem Brandschutzgesetz bislang verboten“, erläutert Stadtbrandinspektor Karsten Binder. Diese Regelung ist jedoch seit 2015 Geschichte, so dass nach und nach Kinderfeuerwehren gegründet werden.