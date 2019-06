Bergische Wanderwoche in Hückeswagen : Sonnenaufgang für Früh-Wanderer

Neuherweg 31 Wanderfreunde begaben sich im Rahmen der Bergischen Wanderwoche zu morgendlicher Stunde auf den Weg, um den Sonnenaufgang in Neuherweg zu erleben.

Von Heike Karsten

Das kuschelig-warme Bett zu fast noch nächtlicher Stunde zu verlassen, erfordert schon einiges an Motivation. Für die Wanderer, die sich im Zuge der Bergischen Wanderwoche am Freitag schon um 4.30 Uhr auf den Weg machten, hat es sich gelohnt. In Neuherweg wurden sie mit einem wunderschönen, orange-roten Sonnenaufgang belohnt. Dazu gab es eine perfekte Idylle in Form von nass-glänzenden, hügeligen Wiesen, Vogelzwitschern und das Krähen des Hahns.