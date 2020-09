Musik in Hückeswagen : Zusatzshow am Sonntag mit „Herrn Schröder“

Comedian Herr Schröder (Johannes Schröder) gibt gleich zwei Shows seiner neuen Tour "Instagrammatik - Das streamende Klassenzimmer" im Kultur-Haus Zach Foto: hb Management

Hückeswagen Fans von Johannes Schröder dürfen sich freuen: Einen Tag nach der Vorpremiere gibt es einen weiteren Auftritt in der Schloss-Stadt. Karten gibt es in den Vorverkaufsstellen.

Comedian Johannes Schröder, besser bekannt unter dem Künstlernamen „Herr Schröder", ist wieder im Kultur-Haus Zach. Seit kurzem ist der staatlich geprüfte Deutschlehrer mit seinem neuen Solo „ Instagrammatik – Das streamende Klassenzimmer“ auf Tour und präsentiert eine Vorpremiere im Hückeswagener Kultur-Haus Zach an der Islandstraße. Da die Kartennachfrage für die Show am Samstag, 3. Oktober, bereits so groß war, gibt es nun am Sonntag, 4. Oktober, 18 Uhr, eine Zusatzshow. Das teilt Stefan Noppenberger vom Kultur-Haus Zach-Verein mit.

Im neuen Programm von Johannes Schröder erzählt der Comedian über das Leben als Lehrer. Vieles hat sich verändert an der Helene-Fischer-Gesamtschule. Der Medienwagen hat Netflix, die Schulbücher gibt’s als Podcast und bettlägerige Schüler werden per Livestream zugeschaltet. Außerdem ist freitags jetzt immer frei – #klassenklima. Der Lehrermangel wird durch Youtube-Tutorials ausgeglichen, ein Resozialisierungsprogramm mit besseren Klausur-Ergebnissen als je zuvor und das Kultusmysterium ist ratlos.

„Herr Schröder hat es geschafft, aus der eher klassischen Figur eines Lehrers etwas wildes Neues herauszuholen. Er ist der wildgewordene Bad Teacher, der alle ehemaligen Schüler on stage zur Rache aufruft. Und wer möchte sich nicht an seinen Lehrern rächen … insofern winkt ihm ein großes Publikum“, kommentiert Comedian-Kollege Thomas Hermanns.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Herrn Schröder mit seinem neuen Programm wieder in unserem Kulturhaus begrüßen dürfen", berichtet Detlef Bauer, Vorsitzender des Trägervereins. „Klasse, dass wir mit dem Management so schnell einen Zusatztermin ausmachen konnten, denn die Nachfrage an Karten war in den letzten tagen sehr hoch. Passend ist auch der Termin, denn am der Tag nach dem Zusatztermin ist der offizielle Tag der Lehrer."

Karten für die Comedy-Show gibt es im Vorverkauf zum Preis von 18 Euro in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online über www.kultur-haus-zach.de. An der Abendkasse kosten die Karten 21 Euro. Alle Besucher werden gebeten, bereits im Vorverkauf Karten zu erwerben, so dass die Sitzgruppen dem entsprechend vorbereitet werden können, um Abstände zu den einzelnen Sitzgruppen zu gewährleisten.

