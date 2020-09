Mobilität in Hückeswagen : Radweg nach West 2 ist asphaltiert

Hückeswagen Aus einem Trampelpfad wird eine Fahrradtrasse. Die Kosten: rund 74.000 Euro. Viele Mitarbeiter, die in Betrieben in West 2 beschäftigt sind, kommen inzwischen mit den Fahrrad.

Enver Kayan von der Firma Teerhof aus Wuppertal ist mit seinen Mitarbeitern schon seit sieben Uhr bei der Arbeit. Auf die Schotterschicht, die als Frostschutz dient, haben die Bauarbeiter eine acht Zentimeter grobe Tragschicht aufgetragen. Die dampft an manchen Stellen noch, strahlt eine Menge Wärme und den typischen Asphaltgeruch ab. Dann fährt ein großer Lkw an, der sich langsam und vorsichtig die rund 100 Meter Fahrradweg herunterbewegt, wo schon eine große Maschine bereitsteht. „Dort wird nun die Feinschicht eingefüllt, die dann verteilt wird“, sagt Kayan. Drei weitere Zentimeter werden so aufgetragen.

Fridays for Future : Klima-Aktivisten kündigen Fahrrad-Demo für Xanten an

Ein Mann bedient die Maschine, vier weitere sind mit Schaufeln, Schubkarre und Besen dahinter bei der Arbeit und verteilen die Teerschicht gleichmäßig. „90 Prozent der Feinschicht werden mit der Maschine aufgetragen, die restlichen zehn Prozent werden dann mit der Walze verdichtet“, sagt der Vorarbeiter. An der Kante, an der sich der alte und der neue Radweg berühren, haben die Bauarbeiter eine Bitumenschicht aufgebracht, damit die Fuge dicht ist. „Der Asphalt ist am Mittwochabend bereits ausgehärtet und könnte befahren werden“, sagt Kayan. Allerdings seien die Arbeiten dann noch nicht vollständig abgeschlossen. „Die Firma Dohrmann wird dann noch die Bankette am Rand des Fahrradweges erstellen, damit die Kante nicht abbröckelt und auch das Oberflächenwasser vom Belag gut abgeleitet werden kann“, sagt der Wuppertaler. Die Bauarbeiten seien nach Plan verlaufen, ergänzt er noch.