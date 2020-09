Hückeswagener Ortschaft : Zwei Mühlsteine als Erinnerung

So sah die Mühle in der Purd einmal aus. Foto: Harald Strack Foto: Harald Strack

Hückeswagen Harald Strack ist in der alten Mühle in der Hofschaft Purd aufgewachsen. Als er mit seiner Familie im Jahr 1982 dort wegzog, hat er sich zwei gewichtige Erinnerungsstücke mitgenommen.

Im Rahmen unserer Serie über Orts- und Straßennamen in Hückeswagen erzählte Rudi Schlockermann über seinen Wohnort Purd. Der 83-jährige Sauerländer lebt dort seit 1996, hat die alte Purder Mühle gekauft und renoviert. Nun hat sich BM-Leser Harald Strack gemeldet. Er ist in der alten Mühle in der Purd aufgewachsen, daher hat er natürlich ganz andere Erinnerungen an die im Tal gelegene Ortschaft zwischen Wickesberg auf Hückeswagener und Lamsfuß auf Wipperfürther Seite. „Meine Urgroßeltern haben schon in der alten Mühle gewohnt, sie hatten zehn Kinder“, erzählt der 74-Jährige, der heute mit seiner Frau zentral in Hückeswagen wohnt.

Ende des 19. Jahrhunderts habe ein Bruder seines Großvaters die Mühle übernommen. „Er hat das aber vor die Wand gefahren“, kommentiert Strack trocken. Daraufhin seien seine Großeltern nach Doktorsdhünn gezogen. Den Ortsnamen dürften heute nur noch wenige Menschen kennen. „Doktorsdhünn liegt heute in der Großen Dhün-Talsperre“, sagt Strack. Die Großeltern sind dann jedoch schon in den 1920er-Jahren von Doktorshünn zurück in die Purd gezogen. „Mein Großvater hat die alte Mühle wieder in Betrieb genommen, es war ein Horn- und Klauenmühle, dazu wurden dort auch noch Pulver und Mehl gemahlen. Es gab eine Landwirtschaft und eine Bäckerei. Dorthin kamen die Leute aus der Umgebung“, sagt Strack. Die Bäckerei habe es bis in die 1950er-Jahre hinein gegeben, ehe sie aufgegeben wurde.

Info Organischer Dünger aus Tierknochen Mühle In Knochenmühlen wurden seit der frühen Neuzeit Tierknochen zu organischem Dünger gemahlen. Knochenmehl eignet sich wegen seiner Zusammensetzung gut als Pflanzendünger. Begriff Für die furchtbare Schlacht um Verdun im Ersten Weltkrieg wurde der Begriff der Knochenmühle verwendet, zudem spricht man über die Orte sehr anstrengender Arbeiten auch als Knochenmühle.

„Mein Großvater war ein Allrounder, wie man heute sagen würde. Er war Bäcker, Müller und Bauer“, sagt Strack schmunzelnd. Und ergänzt, wieder ernst: „Damals musste man wirklich schwer arbeiten…“

Harald Strack hat noch viele Aufnahmen aus seiner alten Heimat. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Auch der junge Harald musste schon früh mit im großelterlichen Betrieb arbeiten. Zwar habe sein Vater die Mühle nicht übernommen, er habe vielmehr als Gärtnermeister beim Landschaftsverband gearbeitet. „Aber bis Ende der 1950er-Jahre gab es noch die Mehlmühle, bis Anfang der 1960er-Jahre die Knochenmühle. Aus dem Knochenschrot wurde Dünger hergestellt“, erinnert sich der 74-Jährige. Und er habe als Jugendlicher damals mit bei der Arbeit geholfen, ehe er 1960 die Schule in Strassweg abgeschlossen habe. „Ich habe im Anschluss die Handelsschule besucht und die Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht“, sagt Strack. Damals habe er nach wie vor in der Purd gewohnt, später auch mit seiner Frau. Bis ins Jahr 1982. „Denn dann sind wir weggezogen und haben ein Haus auf der Dörpfelder Höhe gekauft“, sagt der 74-Jährige. Und an dieser Stelle muss er Rudi Schlockermann widersprechen. „Die alten Mühlsteine sind damals mitnichten im Gelände gelandet. Und auch die Wasserrechte haben wir nicht einfach verkauft, sondern wir hatten keine andere Wahl“, sagt er.

Zwei der großen Mühlsteine habe er mit auf das neue Grundstück in der Nähe von Straßweg genommen. „Dort haben wir sie in den Garten gelegt. Das waren Erinnerungsstücke für mich, schließlich habe ich viele Jahrzehnte in der alten Mühle gelebt“, sagt Strack. Im Garten hätten die großen und schweren Steine als Dekoration für Pflanzen gedient. Einen Umzug habe es dann im Leben der Familie Strack noch gegeben. „Als die neuen Häuser in den Wupperauen fertig waren, sind meine Frau und ich hierhergezogen. Das Schöne daran ist, dass man eben so zentral wohnt und kein Auto braucht, um in die Stadt, zum Einkaufen oder auch zum Arzt zu kommen.“