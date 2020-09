St. Martin in Hückeswagen : Keine Martinszüge im Herbst in Hückeswagen

Hückeswagen In diesem Jahr finden in Hückeswagen keine Martinszüge statt. Das erklärte Bürgermeister Dietmar Persian. Das gilt nicht nur für den großen Umzug. sondern auch für die vielen kleinen Umzüge.

(tei.-) Schlechte Nachrichten für alle, die in Hückeswagen das Brauchtum pflegen: Es finden keine Martinszüge in diesem Jahr statt. Das erklärte Bürgermeister Dietmar Persian auf Anfrage dieser Redaktion. Das gilt nicht nur für den großen Umzug, den die Werbegemeinschaft in der Vergangenheit organisierte, vornweg mit St. Martin auf dem Pferde, mit vielen Kindern und ihren Laternen, der durch die Altstadt hochzog bis zum Schloss, wo der Mantel geteilt wurde. Auch die vielen kleinen Umzüge von Schulen und Kindergärten sind in diesem Jahr verboten. „Unter den Corona-Schutzbestimmungen sind solche Umzüge schlecht zu händeln.“