Wetterbedingte Einsätze in Hückeswagen : Ein Dutzend Feuerwehreinsätze am vergangenen Wochenende

Mit schwerem Gerät räumten die Einsatzkräfte in Altenhof einen umgestürzten Baum von der Straße. Foto: Feuerwehr Hückeswagen

Hückeswagen Die Straßen von umgestürzten Bäumen zu befreien, war die Hauptaufgabe der Einsatzkräfte nach dem Sturm. 57 Kräfte waren im Einsatz.

Noch glimpflich davongekommen ist die Schloss-Stadt beim Sturmtief am vergangenen Wochenende. Die Feuerwehr meldete insgesamt zwölf Einsätze von Freitagabend bis Sonntagmittag. Hauptsächlich waren Straßen durch umgestürzte Bäume nicht mehr passierbar. An der Goethestraße neben dem Kolpinghaus war ein Baum auf ein Haus gefallen. In Niederdop und an der Großberghauser Straße hatten sich Äste in der Stromleitung verfangen.

Alle 13 Feuerwehren im Oberbergischen Kreis waren frühzeitig gewarnt und in Alarmbereitschaft versetzt worden. „Unser Unwettermeldekopf wurde in Hückeswagen am Freitag ab 14 Uhr besetzt, sodass wir eingehende Einsatzstellen für das Stadtgebiet selbstständig abarbeiten konnten“, berichtet Feuerwehrchef Karsten Binder. Die vier Feuerwehr-Einheiten Löschzug Stadt sowie die Löschgruppen Herweg, Straßweg und Holte hatten Unwetter-Bereitschaft an ihren jeweiligen Standorten. Insgesamt waren in Hückeswagen 57 Einsatzkräfte in Bereitschaft. Doch nicht nur die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun. Friedhofsverwalter Jochen Pier entdeckte bei seinem Rundgang über den Friedhof am Samstagmorgen einen abgebrochenen Lebensbaum, der quer über den Hauptweg am Eingang nahe des Kindergartens lag. Die Firma Büchler fällte den stehengebliebenen Teil und räumte den Weg noch am selben Vormittag frei. Mehrere Bäume lagen am Samstag zudem quer über den Radweg oberhalb der Karquelle und in Busenbach, so dass sich die Fußgänger und vereinzelten Radfahrer einen Weg durch die Äste bahnen mussten.

Ein umgestürzter Lebensbaum versperrte am Samstagmorgen den Hauptweg auf dem Friedhof „Am Kamp“. Foto: Jochen Pier

Die Polizei meldete von Freitag- bis Samstagmittag kreisweit 83 wetterbedingte Einsätze, jedoch keinen in Hückeswagen. Mehrfach waren Bäume auf Autos gefallen, in Lindlar sogar auf einen Linienbus, wobei ein Fahrgast verletzt wurde. Herabstürzende Dachziegel haben Personen verletzt und Fahrzeuge beschädigt. Karsten Binder äußert sich erleichtert: „Für Hückeswagen kam es nicht ganz so dicke. Wir sind sehr gut durch die Sturmlage gekommen.“