Aktion der Kreishandwerkerschaft : Bäcker sorgt für gesundes Frühstück

Jörg von Polheim überreicht die Brotdosen an Benno und Leo vor der evangelischen Kindertagesstätte „Gerda Franke“. Foto: privat Foto: von Polheim

Hückeswagen Eine besondere Freude bereitete Innungsbäcker Jörg von Polheim 200 Kindern in drei Kindertagesstätten in Hückeswagen. Er überreichte ihnen Brotdosen mit einem gesunden Frühstück.

(tei.-) Überraschung für fast 200 Kinder in drei Hückeswagener Kindergärten: Landesinnungsmeister Jörg von Polheim überreichte den Jungen und Mädchen ein gesundes Frühstück in wiederverwendbaren Brotdosen. Die Bäckerinnung Bergisches Land beschenkte gestern am Tag des Deutschen Buttesbrotes 1000 Kindergartenkinder mit einer Brotdose und einem leckeren Butterbrot.