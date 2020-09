Hilfsangebot in Hückeswagen : Familienberatung „Känguru“ im Bürgerbüro

Hückeswagen Alle 14 Tage kann man sich am Bahnhofsplatz kostenfrei und frühzeitig Hilfe holen. Die Schloss-Stadt und der DRK-Kreisverband kooperieren.

Im Bürgerbüro startet am Montag, 5. Oktober, ein neues Beratungsangebot. Das kostenfreie Angebot „Familienberatung Känguru“ des Kreisverband Oberbergischer Kreis des Deutschen Roten Kreuz (DRK) bietet schnell und unkompliziert Hilfe für Familien mit Kindern, Kinder selbst und auch andere Familienmitglieder. Mario Moritz, Sozialarbeiter der Schloss-Stadt Hückeswagen, und Susanne Schröder von DRK freuen sich über die künftige Kooperation in der Schloss-Stadt und über die Zusammenarbeit mit Familien auf der Suche nach Lösungen.

„Känguru“ ist ein kostenfreies Beratungsangebot vom DRK-Kreisverband für Familien im gesamten Oberbergischen Kreis. Themenfelder sind Konflikte innerhalb der Familie, zwischen den Eltern, mit den Kindern oder anderen Familienmitgliedern, Auffälligkeiten in der Entwicklung der Kinder, trennungsbedingte Probleme und Veränderungen, existenzielle, finanzielle oder krankheitsbedingte Schwierigkeiten. Die Interessenten können sich telefonisch, persönlich oder auch anonym an „Känguru“ wenden.

Ursprünglich sollte das Angebot bereits im März starten, was durch die Corona-Pandemie nicht möglich war. Deswegen ist Susanne Schröder nun jeden zweiten Montag, beginnend ab 5. Oktober, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr, in den Räumlichkeiten des Bürgerbüros in Hückeswagen, Bahnhofsplatz 14 persönlich zu erreichen.