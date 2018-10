Hückeswagen: Unbekannte zerstören Hochsitz

Hückeswagen Der Hegering hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Unbekannte Täter haben am Sonntag zwischen 13 und 17 Uhr einen Hochsitz am Hauptwanderweg zwischen Elberhausen und Niederlangenberg zerstört.

Da war ganz offensichtlich brachiale Gewalt nötig, um am Sonntag zwischen 13 und 17 Uhr einen Hochsitz am Hauptwanderweg zwischen Elberhausen und Niederlangenberg zu zerstören. Wie Hegeringleiter Johannes Meier-Frankenfeld mitteilte, seien „militante Jagdgegner“ dafür verantwortlich. „Seitens der Jägerschaft wurde Anzeige erstattet“, berichtet er. Diese Art der Zerstörung und das Vorgehen der Täter sei in Hückeswagen bislang einmalig. Weder in seinem Revier an der Bever-Talsperre noch aus anderen Gebieten habe er Ähnliches gehört.

Der zerstörte Hochsitz müsse aufwendig repariert werden und werde dann an einer anderen Stelle aufgebaut. Die Jäger würden sich also nicht zurückziehen, sondern weiter ihren Auftrag verfolgen. „Ich werde auf jeden Fall unsere Mitglieder informieren und sie bitten, ein Auge drauf zu halten“, sagt der Hegeringleiter. Er kündigt an, dass in den nächsten Tagen alle Hochsitze in den zehn Hückeswagener Revieren kontrolliert werden. An die 200 Stück dürften das sein, alleine 20 zählt Meier-Frankenfeld in seinem Revier an der Bever-Talsperre.