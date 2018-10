Schloss Homburg : Musikmärchen zum Zug der Kraniche auf Schloss Homburg

Das Musikmärchen wird mit Großpuppen gespielt. Foto: Udo Mierke - Museum und Forum Schloss Homburg

Oberberg Am Sonntag, 28. Oktober, rückt der Kranich bei einem Musikmärchen in den Mittelpunkt. Das Cassiopeia Theater Köln gastiert um 16 Uhr mit „Kranichmädchen. Geschichte vom Glück" im White Cube des Schlosses.

Der „Zug der Kraniche" steht im Mittelpunkt der Sonderausstellung, die noch bis zum 10. Februar 2019 in der Neuen Orangerie des Museum und Forum Schloss Homburg zu sehen ist. Die interdisziplinäre Ausstellung beinhaltet neben naturkundlichen auch kunst- und kulturhistorische Aspekte.

Am Sonntag, 28. Oktober, rückt der Kranich bei einem Musikmärchen in den Mittelpunkt. Das Cassiopeia Theater Köln gastiert um 16 Uhr mit „Kranichmädchen. Geschichte vom Glück" im White Cube des Schlosses. Das mit Großfiguren gespielte Stück richtet sich an Kinder und Erwachsene. Es erzählt die Geschichte des armen Jungen Jutaro und des Kranichmädchens Tsuru.

Jutaro findet morgens beim Holzsammeln einen jungen weißen Kranich in einer Schlinge und rettet ihm das Leben. Die Kranicheltern erlauben ihrer Tochter Tsuru, sich bei dem Jungen zu bedanken und ihm und seinem Großvater das harte Leben zu erleichtern. In ein Menschenkind verwandelt erhält Tsuru im ersten Wintersturm Obdach in der ärmlichen Hütte Jutaros und seines Großvaters. Es entsteht eine Freundschaft, Tsuru wird Teil der Familie Koshihito. Doch die Not, über den harten und langen Winter zu kommen, wird größer, und Tsuru erbittet die Erlaubnis, ein Tuch zu weben. Als es nach langer Arbeit fertig ist, spüren alle, dass dem Kranichmädchen ein Kunstwerk gelungen ist, doch in der Stadt verkauft der unerfahrene Jutaro das Tuch unter seinem Wert.



Wie die Geschichte des Kranichmädchens ausgeht erfahren die Besucher am Ende der 70-minütigen Vorstellung. Karten kosten für Erwachsene 18 Euro (inklusive. Museumseintritt). Kinder zahlen neun Euro. Karten können über die Museumskasse per Tel. 02293 9101-71 oder per E-Mail an schlosshomburg@obk.de reserviert werden. Informationen zum Musikmärchen erhalten Interessierte auch im

Veranstaltungsflyer. Weitere Informationen zur Sonderausstellung und dem Begleitprogrammstehen im Internet.

www.schloss-homburg.de

