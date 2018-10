Optimierung von Verwaltungsstrukturen

Blickpunkt Wirtschaft : Tipps für optimierte Verwaltungsarbeit

Präsentieren das neue Buch (v.l.): Uwe Schmitz (Leiter Finanzbuchhaltung), Kerstin Nöfer (Beteiligungscontrolling), Uwe Ufer (Vorstand) und Christian Potthoff (Standortentwicklung und stellvertretender Leiter Finanzbuchhaltung) vor der Diakonie Michaelshofven. Foto: Diakonie Michaelshoven

Hückeswagen Uwe Ufer, von 2004 bis 2013 Hückeswagens Bürgermeister, wurde als Vorstand der Diakonie Michaleshoven in Köln für ein Verwaltungs-Reformprojekt mit einem Innovationspreis ausgezeichnet. Und er hat ein neues Buch veröffentlicht.

Uwe Ufer war als Vorgänger von Dietmar Persian neun Jahre lang Bürgermeister in Hückeswagen, ehe er in seiner zweiten Amtszeit überraschend verkündete, zum 31. Oktober 2013 sein Amt niederzulegen, um als Vorstand zum Diakonischen Werk Michaelshoven in Köln zu wechseln. Dort ist er bis heute tätig. Und hat nun Ende September zusammen mit Prof. Dr. Friedrich Vogelbusch und Peter S. Nowak ein Buch veröffentlicht: „Verwaltung 4.0 – Wie man Nonprofit-Organisationen zukunftsfest machen kann“ heißt es.

„Der Hintergrund ist, dass wir in der Diakonie Michaelshoven 2015 ein Reformprojekt gestartet haben, um viele Prozesse und Strukturen zu verschlanken und zu modernisieren“, sagt Ufer. Möglichst alles rund um das Thema Verwaltung solle schneller und günstiger werden.

Info Innovationspreis der Initiative Kirche Buch „Verwaltung 4.0 – Wie man Nonprofit-Organisationen zukunftsfest machen kann" von Prof. Dr. Friedrich Vogelbusch, Peter S. Nowak, Uwe Ufer, Verlag interim2000, 228 Seiten, ISBN-10: 3000603972, Preis: 34,50 Euro. Preis Für das Buch bekam die Diakonie Michaelshoven im Rahmen des KVI Kongresses am 13. und 14. Juni 2018 den Innovationspreis der Initiative Kirche, Verwaltung & Information überreicht.

Was zunächst klingt, wie eine klassische Methode, um Geld einzusparen, indem man Personal abbaut und die Arbeit entweder auf Maschinen oder auf weniger Schultern als vorher verteilt oder aber durch die Einschränkung von Leistungen für die Klientel, ist indes das Gegenteil, wie Ufer betont: „Es geht eben nicht darum, Personal loszuwerden – wir haben ja ohnehin tendenziell zu wenige Mitarbeiter. Und es geht auch nicht darum, den Menschen, die wir betreuen, weniger Leistung zukommen zu lassen.“ Das dahinterstehende Ziel sei, die größtmögliche Wirkung zu erzielen: „Das so eingesparte Geld soll an die fließen, die es brauchen“, sagt Ufer.

Ein ambitioniertes und fraglos ehrenhaftes Ziel, das in den vergangenen Jahren in verschiedenen Arbeitsgruppen nach und nach umgesetzt worden ist. So erfolgreich, dass die Diakonie Michaelshoven dafür den Innovationspreis 2018 der Initiative Kirche, Verwaltung & Information (KVI) bekam. „Der Grund dafür war, dass unsere Umsetzung der Optimierung der betriebswirtschaftlichen Geschäftsprozesse so gut geklappt hat“, sagt Ufer. So habe man etwa das neueste SAP-System „S4 Hana“ implementiert, weltweit als eines der ersten Unternehmen. „Damit ist Verwaltungsarbeit in Echtzeit möglich“, sagt Ufer, der schon in seiner Zeit als Bürgermeister in Hückeswagen dreimal zum „CIO des Jahres“ der Zeitschrift Computerwoche gewählt wurde, weil er als IT- und Kommunikationsleiter ein bundesweit erfolgreiches SAP-Pilotprojekt umgesetzt hatte.



Nachdem der Erfolg des Reformprojekts quasi auch öffentlich bestätigt worden ist, kommen Wunsch und Idee auf, die Inhalte des Projekts im Rahmen eines „Kochbuchs“, wie Ufer schmunzelnd sagt, auch anderen Unternehmen zusammengefasst zur Verfügung zu stellen. „Meinen Mitautoren und mir geht es nicht darum, Geld damit zu verdienen. Das Buch richtet sich an den Öffentlichen Dienst, an Nonprofit-Organisationen und soziale Einrichtungen“, sagt Ufer.

Drei Kernpunkte möchten die Autoren der Zielgruppe vermitteln: „Zum einen: Wie schaffe ich Leidenschaft? Dann: Wie schaffe ich eine Vision, für die es sich zu kämpfen lohnt. Und als drittes: Wie strukturiere ich diese Vision, damit sie auch umsetzbar ist“, fasst Ufer zusammen.

Dem 52-Jährigen Bergneustädter ist dabei wichtig, dass die Effizienz in Unternehmen keinesfalls zu Lasten der Menschen, die dort arbeiten, gehen soll. „Menschen sollen die Arbeit weiterhin machen, für die Menschlichkeit, Empathie und Einfühlungsvermögen wichtig sind. Aber Maschinen können Verwaltungstätigkeiten übernehmen – und so Zeit und Geld sparen“, sagt Ufer. Das Projekt der Diakonie Michaelshoven soll dabei Anleitung und Einladung an andere Unternehmen sein: „Versucht es mal, bei uns funktioniert es doch!“, sagt Ufer. Die Kölner Diakonie solle zudem als Blaupause für andere Diakonien dienen.