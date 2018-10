Hückeswagen: 24 Kinder kicken im RSV-Fußball-Camp

Dürener Fußballschule : 24 Kinder kicken im RSV-Fußball-Camp

Mit unterschiedlichen Aktionen soll die Lust am Fußballspielen geweckt werden. Trainer Werner Nefgen gibt die Anweisungen. Foto: Joachim Rüttgen

Hückeswagen Premiere auf dem Sportplatz Schnabelsmühle: Der RSV 09 bietet Sechs- bis 13-Jährigen mit der Dürener Fußballschule vier Tage Fußball pur an. Es geht um den Spaß am Ball, um Lernbereitschaft, Koordination, Motorik und viele Tricks.

Die Aufforderung von Trainer Werner Nefgen, Leiter der Dürener Fußballschule, ist unmissverständlich: „Hallo, nicht einschlafen!“. Kaum hat das Training beim Fußball-Camp des RSV 09 angefangen, kommen die 24 Kinder mächtig ins Schwitzen. Auf dem Sportplatz Schnabelsmühle steht bis Donnerstag Fußball pur auf dem Trainingsplan. Von morgens bis nachmittags sollen sich die 23 Jungen und ein Mädchen in zwei Gruppen viel bewegen, „aber dabei niemals den Spaß verlieren, denn nur über den Spaß kann ich die Kinder begeistern, und nur so entwickelt sich eine Lernbereitschaft und ein Lernerfolg“, erklärt Nefgen, der am Montag zusammen mit Trainer Ferdi Frier im Einsatz ist.

Für den RSV ist das Camp Neuland, denn in so einer Form hat es das noch nicht gegeben, berichtet Organisatorin Angelika Jurcic. Sie ist Mutter des siebenjährigen Luka, der begeistert bei der Sache ist. Als Co-Trainerin und Vorstandsmitglied hat sich die engagierte Mutter für das Camp eingesetzt. Den Kontakt zur Dürener Fußballschule knüpfte Artjom Sarkin, Vater des achtjährigen Leonwons und Trainer der F1 beim RSV. „Ich habe die Schule in Hämmern kennengelernt und die Idee an den Vorstand herangetragen“, berichtete er. Ihm gefiel der Aufbau des Trainings, das Vorgehen der Trainer, „denn die haben echt viel Ahnung“, sagt Sarkin. Das Interesse an der Fußballschule war beim RSV groß, auch die Eltern zeigten Begeisterung, „für einige ist das Camp ja auch eine gute Möglichkeit, ihre Kinder zu betreuen“, sagt er. Außerdem entstehen für den Verein keine Kosten: Getränke, Trikots und Müsli-Riegel sind inklusive. Und für das Mittagessen gibt es einen ausreichenden Zuschuss. So bleibt die Teilnahmegebühr von 135 Euro für vier Tage.

Mit nur wenigen Utensilien und Hilfsmitteln lässt sich ein abwechslungsreiches Training gestalten. Die RSV-Kids kommen bis Donnerstag in diesen Genuss. Foto: Joachim Rüttgen

Info 24 Teilnehmer aus diversen Vereinen Foto: Joachim Rüttgen Teilnehmer Als am Montagmorgen der Anpfiff für das erste Fußball-Camp des RSV 09 Hückeswagen auf dem Sportplatz an der Schnabelsmühle ertönte, hatten sich 23 Jungen und ein Mädchen aus verschiedenen Vereinen (TS Struck, TSV Hämmern, SSV Bergisch Born und Hastener TV) versammelt. Verpflegung Mittags wird frisch im RSV-Vereinsheim gekocht. Da gibt es alles, was Kinder mögen: Spaghetti Bolognese, Schnitzel, türkische Pizza und ein Reisgericht. Für den Verein entstehen durch das Camp keine Kosten.

Schon kurz nach Beginn wird klar, dass es den Nachwuchsfußballern riesigen Spaß bereitet. „Wir haben alle Kinder, die den Fußball lieben“, sagt Angelika Jurcic. Auch Mike Steinhauser, Vater des siebenjährigen Noah, weiß, dass das Camp genau das Richtige für seinen Sohn ist. „Es findet in Hückeswagen statt, man ist schnell am Platz, und normal hätte mein Sohn jetzt OGS, da fand er dieses Camp viel cooler“, sagt er und schmunzelt. Als Trainer der F2 könne er sich außerdem die eine oder andere Übung abgucken. Weil das Camp vier Tage laufe und den ganzen Tag dauere, sei der Lerneffekt höher, als beim normalen Training, das zweimal die Woche für 90 Minuten stattfinde. Ganz wichtig sind die Übungen, bei denen die Kinder die Angst vor Körperkontakt verlieren. „Das hilft dann auch bei künftigen Zweikämpfen mit größeren Gegnern“, bestätigt Sarkin.

Dass das Camp richtig anstrengend ist, bekommen die Teilnehmer gleich in der ersten Stunde mit. Aufwärmen erfolgt nicht im stupiden Rundenlaufen, sondern spielerisch mit Ball und kleinen Spielchen. Nefgen braucht nicht viele Hilfsmittel, um mit den Nachwuchskickern zu arbeiten: Hütchen, Reifen, Eimer, Bälle. Eine Trillerpfeife gibt es nicht. Es geht um Koordination, Motorik und Handlungsschnelligkeit. „In vier Tagen werden die Kinder nicht eine Übung doppelt machen“, verspricht Nefgen, dessen Dürener Sportschule intensiv mit der Kölner Sporthochschule kooperiert. Und dort werden auch die Trainer ausgebildet.

Bis Donnerstag geht es um kreative Techniken, den Umgang mit dem Ball, um Tipps und Tricks, nicht aber um die Taktik. „Denn damit würden wir den Trainern ins Gehege kommen; wir machen zwar Übungen zur Dreier- und zur Viererkette, würden Vereinen aber niemals taktische Empfehlungen geben“, sagt Nefgen. Und da die Jungs den Ball im Tor sehen wollen, gibt es natürlich auch regelmäßig Spiele.

Lasse (12) findet es cool, dass er in den Ferien nur Fußball spielen darf. „Das macht Spaß“, sagt er. Silas (10) ist wichtig, dass er an den vier Tagen was lernt. Und Jonas (13) will einfach mit seinen Freunden kicken und Spaß haben. Philipp (12) will „auf jeden Fall durch das Camp besser werden“.