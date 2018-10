Bernd Stelter gastiert im Mai im Hückeswagener Forum

Bernd Stelter tritt wieder in Hückeswagen auf. Foto: Manfred Esser

Hückeswagen Ab sofort gibt es Karten für den Auftritt von Bernd Stelter am 15. Mai 2019 im Hückeswagener Forum.

Er ist Kabarettist, Buchautor, Karnevalist, Liedermacher und seit mehr als 25 Jahren glücklich verheiratet: Bernd Stelter geht im kommenden Jahr mit seinem neuen Soloprogramm „Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende“ deutschlandweit auf Tour und kommt auch wieder in die Schlossstadt Hückeswagen.

„Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende!“ ist laut Ankündigung ein Programm für alle, die über Montage mosern, über Dienstage diskutieren, die Mittwoche mies und Donnerstage doof finden. „Warum soll man denn bitte sehr viereinhalb Tage pro Woche verschenken, damit endlich wieder Wochenende ist?“ lautet die Frage, die über dem Programm steht. „Und was machst du am Wochenende?“ – „Party!“

Nach Meinung von Bernd Stelter geht es um Work-Life-Balance. „Was für ein Wortungetüm. Und was für ein Blödsinn“, meint er. „Wenn Deine Arbeit nicht zu deinem Leben gehört, dann hast du wirklich verloren. Nein, wir müssen schon jeden Tag genießen. Und warum können das die Dänen besser als wir, und die Schweden und die Schweizer auch. Das müssen wir direkt ändern. Aber wie?“, fragt Stelter.

Sein Tipp: Also erstmal ist ab Montag Wochenende – „und wir fangen bei uns selber an. Wir sind jetzt mal zufriedener. Wie man das lernt? Wie lernt man Fahrrad fahren? Man fährt einfach los. Und bloß nicht auf die anderen warten. Du musst dir dein Konfetti schon selbst ins Leben pusten“, rät Stelter. Übrigens: Auch an Montagen finden Aufführungen statt, obwohl Herr Stelter da Wochenende hat, teilt der Veranstalter mit einem Augenzwinkern mit.