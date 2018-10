Hückeswagen: Märchenhafte Geschichten und Musik mit „Shamrock“

Konzert im Kultur-Haus Zach : Märchenhafte Geschichten und Musik mit „Shamrock“

Hückeswagen

Das „Shamrock Duo“ mit Jupp und Hilde Fuhs gehört mittlerweile schon zum Inventar im Kultur-Haus Zach an der Islandstraße. Mit ihrer kleinen, aber sehr fein angerührten Mischung aus Irish Folk und Märchen von der grünen Insel erfreuen sie seit der Eröffnung des Hauses vor sieben Jahren das Hückeswagener Publikum einmal im Jahr. Freitagabend waren wieder knapp 30 Besucher gekommen und verbrachten einen märchenhaften Abend bei Musik, Erzählungen und Guinness.

Das Shamrock-Duo, Hilde und Jupp Fuhs, erfreuten jetzt wieder an die 30 Besucher im Kultur-Haus Zach. Foto: Fuhs

Hilde Fuhs spielte souverän die Harfe oder die Mandola und sang mit ihrer sonoren Altstimme die schönen und verträumten Melodien auf Englisch oder Gälisch, während ihr Mann Jupp die Trommel oder andere Rhythmusinstrumente schlug oder die schönen und wahrlich zauberhaften Märchen mit ausdrucksstarker Stimme vortrug. Im Hintergrund lief eine passend auf die Geschichten abgestimmte Bilderpräsentation, mal mit mystischen Landschaftsaufnahmen, mal mit witzigen Fotografien, mal mit schönen Zeichnungen.

Die längeren Märchen, etwa das von „Jack Dogherty und dem Wassermann“ oder die vom schottischen Lautenspieler Thomas Learmont und seinen Erlebnissen im Wald der Feenkönigin, waren eingebettet in leise und hintergründige musikalische Untermalungen durch die Harfe. Diese lockerten die sehr abwechslungsreiche Erzählweise Jupp Fuhs‘ weiter auf. Und immer wieder wurden auch richtige Lieder eingestreut, die meist sehr sanft und ein wenig zerbrechlich wirkten – ein Eindruck, der nicht zuletzt vom hingebungsvoll perlenden Spiel der Harfe herrührte, aber auch durch den zarten Gesang von Hilde Fuhs zusätzlich verstärkt wurde.

Was das „Shamrock Duo“ in zwei Stunden präsentierte, war Irish Folk der sanften Art, der bestens beim Publikum ankam. Gerade auch dann, wenn das Duo doch einmal etwas fetziger wurde, was ihm auch sehr gut gelang. Das insgesamt zurückhaltende und im besten Wortsinne unaufgeregte Auftreten des Duos kam einmal mehr sehr gut an.

Und sie passte nicht zuletzt auch perfekt ins Haus Zach, so dass man sich wohl schon jetzt aufs nächste Jahr freuen darf. Denn es dürfte wohl kaum der letzte Besuch von Hilde und Jupp Fuhs in der Schloss-Stadt gewesen sein. Zumal das Duo mit den beiden Zugaben „The Wild Rover“ und „Greensleeves“ den Wunsch nach Wiederholung beim Publikum schon am Freitag nachhaltig geweckt hatte.