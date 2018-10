Ein Rock-Konzert der Extraklasse im Hückeswagener Forum

Hückeswagen 300 Besucher sorgen am Samstagabend für eine königliche Stimmung bei einer fulminanten Show.

Das Publikum in Hückeswagen ist traditionell begeisterungsfähig, das stellte Sänger Sascha Kleinophorst nach „Somebody To Love“ augenzwinkernd fest: „Wow“, sagte er, „wenn ihr so begeistert von uns seid, werden die kommenden 13 Stunden wie im Flug vergehen...“ Und das taten sie tatsächlich, auch wenn es nur zweieinhalb waren. Was zum einen am Song-Fundus der britischen Edel-Rocker lag: „Fat Bottomed Girls“, „Bohemian Rhapsody“ - aus hunderten Hückeswagener Kehlen mitgesungen - „Killer Queen“, „Crazy Little Thing Called Love“ oder „The Show Must Go On“ und „We Are The Champions“. Das Quintett um Gitarrist Frank Rohles interpretierte die anspruchsvollen Kompositionen von Mercury, Brian May, Roger Taylor und John Deacon perfekt und makellos. Schön für die echten Queen-Fans war zudem, dass die Band nicht nur auf Nummer sicher ging, was die Songauswahl anging. Klar, ein Abend nur mit den todsicheren Hits der Briten wäre auf jeden Fall ein gelungener. Aber dass es auch eher unbekanntere Schätzchen wie der Brachial-Rocker „Stone Cold Crazy“, die Groove-Granate „Tie Your Mother Down“, der Folk-Song „39“, die Halb-Ballade „Spread Your Wings“ oder der Gänsehaut-Garant „Too Much Love Will Kill You“ ins Set geschafft hatten, war das Sahnehäubchen für ein Konzert der Extraklasse, das man so nicht jedes Wochenende erleben darf.