Hilfe für Flutopfer in Indien : IG Wiehagen zeigt sich solidarisch mit Pater Vincent und spendet

Spendenübergabe der IG Wiehagen an Pater Vincent: Oskar Friese, Vorsitzender der IG, überreicht das Geld an Pater Vincent in der Kapelle St. Katharina. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Die Menschen in der Heimat von Pater Vincent Chacko, der im Seelsorgeteam der Katholischen Pfarreiengemeinschaft Radevormwald-Hückeswagen tätig ist, müssen mehrmals im Jahr mit Überschwemmungen leben. 2018 war es besonders schlimm.

Eigentlich sind die Menschen im indischen Bundesstaat Kerala Probleme mit Regen und Überschwemmungen gewohnt. Denn die Region im Südwesten Indiens, nahe der Küste am Arabischen Meer gelegen, liegt ähnlich wie Teile der Niederlande unterhalb des Meeresspiegels. Die Menschen in der Heimat von Pater Vincent Chacko, der im Seelsorgeteam der Katholischen Pfarreiengemeinschaft Radevormwald-Hückeswagen tätig ist, müssen daher mehrmals im Jahr mit Überschwemmungen leben. „Das ist aber meistens kein Problem“, sagte Chacko und ergänzt: „Daran sind die Menschen gewöhnt.“

Aber im August dieses Jahres seien die Überschwemmungen in der Region wesentlich heftiger ausgefallen. „In Kerala mussten die Menschen diesmal ihre Häuser verlassen, auch meine Eltern waren betroffen. Dabei haben sie noch Glück gehabt: In anderen Landesteilen ist es noch schlimmer gewesen, dort hat es auch Tote gegeben“, sagte der Kaplan, der Ordenspriester im Orden der „Missionare des Allerheiligsten Sakraments“ ist und seit 2010 in Deutschland arbeitet. Als die Mitglieder der Pfarreiengemeinschaft davon erfuhren, war die spontane Hilfsbereitschaft groß. So hatte etwa die katholische Frauengemeinschaft beim Altstadtfest mehr als 700 Euro gesammelt (die BM berichtete).



Aber auch beim Erntedankfrühstück der IG Wiehagen, die in den 1970er Jahren den Bau der dortigen Filialkirche St. Katharina mitfinanzierte, wurde fleißig gespendet, wie der Vorsitzende Oskar Friese sagte. „Unsere Gäste sind ja immer sehr gebefreudig – und wenn sie wissen, wofür sie spenden, dann gleich noch mehr.“ Und so habe man beim Frühstück im Oktober insgesamt 200 Euro gesammelt, die am Ende der Messe am vergangenen Sonntag an Pater Vincent übergeben wurden.

„Ich danke allen Menschen in unserer Gemeinde von Herzen für ihre Spenden“, sagte der Kaplan, der von der Spendenbereitschaft seiner Gemeindemitglieder sichtlich ergriffen war. „Das Geld wird zum Wiederaufbau in der Gemeinde meiner Heimatstadt verwendet“, kündigte Pater Vincent an.

