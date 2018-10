Hückeswagen: Schnelles Internet für die Außenbezirke

Info

Haushalte Von dem Breitbandausbau profitieren 3116 Haushalte in Hückeswagen und Wipperfürth, in der Schloss-Stadt sind das etwa 1000. Hinzu kommen alle Schulen.

Bereiche In der Schloss-Stadt werden vor allem die Außenbereiche hinter Scheideweg wie Straßweg, Schückhausen, Bockhacken, sowie die un(ter)versorgten Gebiete an der Bever-Talsperre versorgt, außerdem einzelne Bereiche in Richtung Radevormwald.