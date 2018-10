Grüne diskutieren über Plastikverbrauch

Plastikmüll am Strand wird zum Problem. Foto: dpa/Marwan Naamani

Oberberg Die Kreis-Grünen wollen mit ihren Gästen über den Plastikverbrauch diskutieren. Der wird immer mehr zu einem Problem.

Der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen lädt zu einer Informationsveranstaltung unter dem Motto „Plastik – allgegenwärtig und unersetzlich?“ für Montag, 29. Oktober, 19 Uhr, in die Halle 32, Raum L&C, auf dem Steinmüllergelände in Gummersbach ein.

Ein Leben ohne Plastik scheint den meisten Menschen unvorstellbar zu sein. Es ist leicht, praktisch, billig und überall verfügbar. Aber wie sieht es mit den Schattenseiten aus? Jeder kennt die Bilder von riesigen Plastikmüllstrudeln im Meer – und jeder hat schon mal was von Mikroplastik gehört und dass es schädlich ist für Mensch, Tier und Natur. Wo liegen die Ursachen dieser massiven Vermüllung und was sind die Folgen? Können wir als Verbraucher überhaupt etwas dagegen tun und wenn ja: was? Welche politischen Instrumente sind nötig um dem Problem zu begegnen?