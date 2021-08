Radfahren in Hückeswagen : Polizei spricht mit Radlern über Sicherheit

Hückeswagen Im Zuge des „Stadtradelns“ gibt’s am Montag, 30. August, einen Stand von Polizei und Verkehrswacht am Bergischen Kreisel. Themen sind die Sicherheit und das Verhalten auf engen Trassen.

Seit dem 15. August sind im Oberbergischen Kreis, vor allem aber in Hückeswagen wieder vermehrt Fahrradfahrer unterwegs. Der Grund: Viele Menschen beteiligen sich an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“, an der noch bis zum 4. September in Oberberg zwölf der 13 Kommunen teilnehmen. Drei Wochen geht es darum, möglichst oft aufs Fahrrad oder Pedelec zu steigen. Die Polizei nutzt nun das „Stadtradeln“, um gemeinsam mit der Verkehrswacht möglichst viele Radfahrer anzusprechen und zu informieren.