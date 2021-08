Corona-Pandemie : Inzidenz steigt – 19 Fälle in Rade, 13 in Hückeswagen

Oberberg Im Nordkreis bleiben die Infektionszahlen noch vergleichsweise niedrig und stabil. Das Infektionsgeschehen nimmt jedoch an Fahrt zu, was an der sehr ansteckenden Delta-Variante liegt.

Im Nordkreis bleibt die Lage bei den Infektionen bislang noch relativ entspannt. In Radevormwald waren am Mittwoch 19 Menschen positiv auf SARS CoV-2 getestet, eine Person weniger als am Dienstag. In der Nachbarstadt Hückeswagen sind 13 Menschen betroffen, in Wipperfürth sind es 23. In der Kreisstadt Gummersbach sind dagegen 131 Menschen infiziert, hohe Werte werden auch aus Wiehl (57) und Waldbröl (52) gemeldet. Die jeweiligen Viren-Varianten bei den positiv Getesteten wurden nun für den Zeitraum vom 10. bis 16. August ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass die Delta-Variante das Infektionsgeschehen im Oberbergischen Kreis klar bestimmt. Diese Variante gilt als deutlich ansteckender und als hauptverantwortlich für den Anstieg der Inzidenzen in Bund und Land.