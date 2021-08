KREIS METTMANN : Kampagne fordert Sicherheitsabstand zu Radfahrern

KREIS METTMANN Unter dem Motto „Bleib fair, halte Abstand“ werben Kreis Mettmann, Kreisverkehrswacht und Polizei für mehr Rücksichtnahme im Straßenverkehr sowie die Einhaltung des Mindestabstands beim Überholen.

„Uns liegt die Sicherheit der so genannten ‚schwächeren Verkehrsteilnehmer‘ besonders am Herzen. Radfahrer sowie Fußgänger haben keine Pufferzone. Deshalb müssen sie besonders geschützt werden“, erklärt Landrat Thomas Hendele. Um die Kampagne auch im Straßenbild sichtbar zu machen, will der Kreis gemeinsam mit der Verkehrswacht nun rund 1600 bedruckte Warnwesten an die teilnehmenden Fahrradfahrer der am 29. August beginnenden Aktion „Stadtradeln“ verteilen. „Autofahrer, so der Hintergedanke, werden dann beim Überholvorgang aktuell noch einmal an den Mindestabstand erinnert“, erklärt Nils Hanheide Rechts- und Ordnungsdezernent des Kreises Mettmann. Zusätzlich sollen im gesamten Kreisgebiet an besonders frequentierten Kreuzungen großflächige Plakate der Kreisverwaltung und Kreisverkehrswacht auf den Mindestabstand beim Überholen aufmerksam machen. Die Polizei wird bei ihren täglichen Streifenfahrten vermehrt Überholsituationen zwischen Auto und Fahrrad unter die Lupe nehmen.