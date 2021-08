Podiumsdiskussion der Kolpimgsfamilie Hückeswagen zur Bundestagswahl : Vor Wahl keine „klare Kante“ sichtbar

Kolping-Podiumsdiskussion (v. l.): Bernd Rummler (AFD), Jörg von Polheim (FDP), Sabine Grützmacher (Grüne), Moderatorin Corinna Schlechtriem, Diyar Agu (Linke), Carsten Bordesser (CDU) wurde aus Berlin zugeschaltet, Markos Pavlidis („Die Basis“) und Philipp Wüster („Die Partei“). Foto: Jürgen Moll Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Viel Arbeit und Engagement hatte die Kolpingsfamilie investiert, um vor der Wahl wieder eine Podiumsdiskussion mit den Kandidaten anzubieten. Aber es lief unterm Strich nicht gut im Forum, auch wegen technischer Probleme.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Brigitte Neuschäfer

Die Voraussetzungen waren schlecht: Michaela Engelmeier, die Direktkandidaten der SPD zur Bundestagswahl, hatte im Vorfeld ihre Teilnahme abgesagt. Sie wollte nicht zusammen mit dem Kandidaten der AfD auf einem Podium sitzen. „Wir respektieren diese Entscheidung“, kommentierte das Stefan Teders, der Vorsitzende der Kolpingsfamilie. Andere befremdete es: Sollte es Engelmeier in den Bundestag schaffen, wird sie dort auch Platz in einem Plenarsaal nehmen müssen, in dem sehr wahrscheinlich wieder eine AfD-Fraktion sitzen wird.

Ihr vermutlich wichtigster Kontrahent im Wahlkampf, Dr. Carsten Brodesser von der CDU, kam ebenfalls nicht ins Forum, weil er als amtierender Abgeordneter an einer wichtigen Bundestagssitzung in Berlin teilnehmen musste. Er sollte zwar über eine Videokonferenz zugeschaltet werden, doch die Technik funktionierte nicht: Brodesser konnte in Berlin nicht hören, was im Forum gesagt wurde, und was er zu sagen gehabt hätte, war wiederum im Forum nicht zu hören. Mit Brodesser und Engelmeier fielen ausgerechnet die beiden Kandidaten aus, unter denen am Ende sehr wahrscheinlich das Rennen um den oberbergischen Sitz in Berlin laufen wird. Jedenfalls ist es bislang noch nie bei einer Bundestagswahl einer der kleineren Partei gelungen, die meisten Erststimmen und damit das Direktmandat für Oberberg zu holen.

Info Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 Hückeswagen Mit 37 Prozent erhielt die CDU bei der Bundestagswahl 2017 die meisten Stimmen, gefolgt von SPD (22,5), FDP (14,9), AfD (8,4), Grünen (7,3) und Linke (6,4). 43,8 Prozent der Erststimmen entfielen auf Carsten Brodesser (CDU). Oberberg Der CDU-Politiker holte im Wahlbezirk 99 (Oberbergischer Kreis) mit 43,7 Prozent das Direktmandat. Michaela Engelmeier (SD) kam auf 26,7 Prozent.

Noch am ehesten Aussicht darauf dürften diesmal die Grünen haben. Ihre Kandidatin, Sabine Grützmacher aus Gummersbach, konnte bei der Podiumsdiskussion sowohl mit pointierter Sachlichkeit als auch mit sympathischem Auftritt punkten. Neben ihr auf dem von der Journalistin Corinna Schlechtriem moderierten Podium: Jörg von Polheim (FDP), Diyar Agu (Linke), Markos Pavlidis („Die Basis“), Bernd Rummler (AfD) und Philipp Wüster („Die Partei“). Der Hückeswagener Wüster hielt sich allerdings weitgehend raus, nachdem eingangs alle mehr Diskussion um Inhalte und weniger um Personen im laufenden Wahlkampf gefordert hatten. Wüsters Stellungnahme dazu lief darauf hinaus, dass es seiner Satirepartei ja gerade darum gehe, „Inhalte zu überwinden“. Und so schien sein beredtes Schweigen zu später angesprochenen Themenfeldern nur folgerichtig.

Die Themen, die Corinna Schlechtriem anstieß, waren vor allem Klimaschutz, Fachkräfte-Mangel und die daraus resultierende Forderung nach mehr Zuwanderung, Digitalisierung und die Legalisierung von Cannabis. In diesem Punkt sprang Justizminister Peter Biesenbach quasi aus dem Stand heraus für seinen Parteifreund Carsten Brodesser ein. Der Hückeswagener sprach sich entschieden gegen die Legalisierung der Droge aus, während es ansonsten auf dem Podium überwiegend Befürworter gab.

In den übrigen Punkten kam nicht viel Neues, was in diesem Wahlkampf nicht schon wiederholt gesagt worden wäre, und auch wenig Kontroverses. Die Moderatorin hatte eingangs einen „ziemlich verschnarchten Wahlkampf“ beklagt – insgesamt konnte die Podiumsdiskussion mit den oberbergischen Kandidaten mangels „klarer Kante“ in den Aussagen kaum für örtliche Belebung sorgen. Entsprechend zurückhaltend war das etwa 50 Zuhörer starke Publikum im Forum mit Fragen und Reaktionen. Daneben bot Kolping die Möglichkeit, die Diskussion über YouTube zu verfolgen.