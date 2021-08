Hückeswagen hat einen neuen Fliesenlegermeister : Erst Meistertitel, dann Selbständigkeit

Hückeswagen Der 41-jährige Hückeswagener startet am 1. September zunächst als Ein-Mann-Betrieb. Bis November hat er bereits „die Auftragsbücher voll“, bestätigt der gebürtige Brandenburger.

Busenbach Seit 20 Jahren lebt Marcus Paul nun schon in Hückeswagen, hat davon 19 Jahre beim Scheideweger Fliesenmeisterbetrieb Noack gearbeitet und hier eine Familie gegründet. Aber „det Berlinerische“ aus seiner brandenburgischen Heimat hat er behalten. Deshalb sagt er auch mit Blick auf seinen Meistertitel, der ihm vor wenigen Tagen verliehen wurde: „Ick wollte dat schon immer machen. Und irjendwann hatte ick den Drang dazu.“ Im August vorigen Jahres hatte der Fliesenleger mit der Meisterschule begonnen, die er jetzt erfolgreich abschloss. Der nächste Schritt folgt in wenigen Tagen: Am Mittwoch, 1. September, startet der 41-Jährige mit dem Fliesenmeisterbetrieb Paul in die Selbstständigkeit. Die startet mit dem Einbau einer altersgerechten Dusche bei einer Kundin in Hückeswagen. Schon jetzt „sind die Auftragsbücher voll bis November“, versichert er.

Seine Angebotspalette umfasst Sanitärarbeiten in Badezimmern und WCs, Fluren und Küchen, er fliest Terrassen und Balkone, arbeitet mit Naturstein und Grauwacke und verlegt auf Wunsch auch Mosaike. Dass der 41-Jährige auch letztere beherrscht, davon konnten sich die Prüfer bei der Meisterprüfung ein Bild machen: Das Meisterstück des Hückeswageners ist ein etwa 70 Kilogramm schwerer Stehtisch, dessen Sockel in unterschiedlichen Grüntönen gefliest und dessen Clou die Oberfläche ist: Deren Mosaik bildet nämlich ein „Mensch ärgere Dich nicht“-Spiel. Die ersten Partien darauf wurden bereits bei der Meisterfeier gespielt, die Freunde und Angehörige ihm am Tag der Überreichung ds Meisterbriefs bereiteten. Als Geschenk erhielt Paul die passende „Meisterschale“: eine Feuerschale, in die dieser Schriftzug gelasert worden war. Was der Handwerksmeister auch weiterhin anbieten will, ist das Verlegen von Fliesen unter Wasser. In seiner Zeit beim Fachbetrieb Noack gehörte der 41-Jährige zu der Truppe, die mitunter übers Wochenende in ganz Deutschland in Hallenbäder auf diese Weise und tauchend Schäden behob. „Aber dazu brauche ich schon einen zweiten Mann“, betont er.