Konzert im Hückeswagener Kultur-Haus Zach : Live-Musik für Bauch und Kopf im Kultur-Haus Zach

Hückeswagen Die „Lazarev Project Group" präsentiert am 3. September im Kultur-Haus Fusionjazz mit Anleihen aus dem Rock-, Funk- und Latinbereich. Der Vorverkauf ist gestartet.

Neben Gitarrist Igor Lazarev stehen die hochkarätigen Musiker Christian Kussman am Bass und Mike Haarman am Schlagzeug auf die Bühne. „Das Publikum wird hier schnell merken, dass die Gruppe ein super eingespieltes Trio ist“, versichert Stefan Noppenberger vom Trägerverein. Die selbst komponierten Stücke seien komplex und mitreißend und reflektierten zudem sehr persönliche Aspekte der Spiritualität, der Familie und des Lebens. „Der künstlerische Ausdruck ist reine und unbedingte Herzensangelegenheit, voller Leidenschaft, einfach jazzy, stompy, groovy, funky“, betont Noppenberger. Das sei einfach energetisch und interaktiv gespielte Live-Musik für Bauch und Kopf.

Geboren 1967 in Jaroslawl / Russland begann Igor Lazarev als Zehnjähriger das Spielen der Gitarre. Vorbilder waren für ihn George Harrison, Ritchie Blackmore, Jimmy Page und David Gilmour. Von 1984 bis 1990 absolvierte er ein Musikstudium an der Musik-Kunst-Fachschule in Jaroslawl und unternahm diverse Tourneen in Russland. Darüber hinaus folgten Festanstellungen in der Philharmonie Jaroslawl und im Leningradkonzert-Center in St. Petersburg. 2011 gründete er die „Lazarev Project Group“, mit der er nun im Kultur-Haus Zach zu sehen ist.