Kabarett im Hückeswagener Kultur-Haus Zach : „Oma Annas“ Ratschläge fürs Älterwerden

Monika Blankenberg und ihr Alter Ego „Oma Anna“. Foto: CHRISTIAN DAITCHE PHOTOGRAPHY

Hückeswagen Die Kabarettistin Monika Blankenberg gastiert am Samstag, 4. September, erneut im Kultur-Haus Zach. Auch in ihrem neuen Programm „Lebensfreude altert nicht!“ spielt „Oma Anna“ eine wichtige Rolle.

Unmittelbar nach ihrem zweiten Auftritt im Kultur-Haus Zach im vorigen Jahr wurde das öffentliche Leben wegen der Corona-Pandemie erstmalig heruntergefahren, danach ging dann wochenlang auch nichts in Sachen Kultur. Am Samstag, 4. September, ist die Kabarettistin Monika Blankenberg zum dritten Mal zu Gast. Dann präsentiert sie ihr neues Programm „Lebensfreude altert nicht!“, bei dem es wieder ums Älterwerden, aber auch um Spaß am Leben geht.

Monika Blankenberg stellt sich immer wieder die Frage, wo in manchen Situationen denn die Lebensfreude bleibt. Sie animiert, trotz fortgeschrittenen Alters den Kopf hochzunehmen, die Schultern zu straffen und den Blick nach vorne zu richten. Glücklich leben heißt nach ihrer Auffassung auch, einige Dinge von der „To-do-Liste“ auf die „Was-soll’s-Liste“ zu schieben. „Manchmal sollte man einfach singend durch Pfützen springen, auf dem Spielplatz auf die Rutsche oder zum Speed- Dating gehen“, rät die Kabarettistin. So schlüpft Blankenberg auch in die Rolle der „Oma Anna“, die über das Speed-Dating für Senioren zu berichten weiß und mit Lust und Laune ihr Leben genießt. Ihr „Rat“ an alle Skeptiker: „Nerv nicht! Geh in die Wüste staubsaugen.“

Karten zum Preis von 15 Euro im Vorverkauf gibt es in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online unter www.kultur-haus-zach.de, an der Abendkasse kosten sie 18 Euro. Für den Besuch gilt die 3G-Regel. Darüber hinaus müssen die Besucher einen medizinischen Mundschutz beim Betreten des Kultur-Hauses Zach tragen und die Kontaktdaten zur eventuellen Nachverfolgung am Eingang angeben.

Sa., 4. September, 20 Uhr, Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7.

(bba)