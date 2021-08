Hückeswagens neuer Bezirksbeamter : Vom Polizei-Motorrad auf die Straße

Schulwegsicherung mit Polizeihauptkommissar Stefan Nahrgang vor der Löwen-Grundschule an der Kölner Straße. Foto: Stefan Nahrgang

Hückeswagen Polizeihauptkommissar Stefan Nahrgang ist der neue Bezirkspolizist neben Andreas Roth. Zu seinem neuen Aufgabengebiet zählt die Schulwegsicherung. Unsere Redaktion hat ihn am Donnerstagmorgen begleitet.

Von Heike Karsten

Allein die Präsenz des Bezirkspolizisten in Uniform am Straßenrand reicht aus, damit Autofahrer einen Gang herunterschalten und die Geschwindigkeit anpassen. Das kommt vor allem den Schülern zugute, die morgens die Blumen- oder Kölner Straße queren müssen, um zu ihren jeweiligen Schulen zu gelangen. Daher steht Polizeihauptkommissar Stefan Nahrgang regelmäßig zur Schulwegsicherung vor den beiden Grundschulen der Stadt. Viele Kinder winken im zu, eine Grundschülerin begrüßt den Beamten sogar fröhlich mit „Hallo Polizei“.

Stefan Nahrgang ist der persönliche Kontakt zu den kleinen und großen Hückeswagenern sehr wichtig: „Die Schulwegsicherung und auch die Unterstützung bei der Radfahrausbildung sind gute Gelegenheiten, die Kinder und Eltern kennenzulernen“, sagt er.

Info Zwei Bezirkspolizisten für die Hückeswagener Ansprechpartner Den Bezirksdienst in Hückeswagen übernehmen die Polizeibeamten Andreas Roth und Stefan Nahrgang. Kontakt ☏ 02192 931977 Sprechstunden Die Sprechzeiten im Bürgerbüro, Bahnhofsplatz 14, sind montags von 10 bis 11 Uhr und donnerstags von 17 bis 18 Uhr.

Seit Mai ist der 52-Jährige als Bezirksbeamter für Hückeswagen und Radevormwald im Einsatz und hat sich bereits gut eingelebt. Zuvor war er beim Verkehrsdienst als Motorradpolizist unterwegs. Das Aufgabengebiet und die Abläufe seiner Arbeit haben sich verändert – jetzt stehen auch Sprechzeiten, die Aufnahme von Anzeigen, Konferenzen und viel Büroarbeit auf dem Tagesplan. Der Arbeitstag beginnt für den Polizeihauptkommissar meistens um 7 Uhr in Büro der Bezirksbeamten im Bürgerbüro am Bahnhofsplatz. „Ich schaue dann erst einmal, was in der Nacht so los war ,im Dorf’“, sagt der gebürtige Radevormwalder, der mit seiner Ehefrau und zwei Söhnen (18 und 20) in Wuppertal-Beyenburg wohnt. Als Bezirkspolizist übernimmt er unter anderem die Nachbetreuung von Straftaten wie Einbrüchen, Sachbeschädigungen oder auch häuslicher Gewalt. „Wir arbeiten dabei eng mit dem Ordnungsamt zusammen“, erläutert Nahrgang.

In Polizeiuniform und mit sportlicher Ausstrahlung ist der Beamte schnellen Schrittes im Stadtgebiet unterwegs. „Geh langsam, sonst bist du schnell durch“, hat sein Kollege ihm beim seinem Arbeitsantritt scherzhaft geraten. Dass die Schloss-Stadt keine Metropole ist und sich die Kriminalität in Grenzen hält, ist dem Polizisten ganz recht. Denn „Action“ und Abenteuer hatte er in seinem bisherigen Berufsleben als Fallschirmjäger der Bundeswehr und Motorradpolizist im Oberbergischen Kreis bereits genug. Trotz verschiedener Einsätze im In- und Ausland war es jedoch nie zu lebensgefährlichen Situationen gekommen. „Ich habe Glück gehabt und nie in die Mündung einer Waffe gucken müssen“, erzählt Nahrgang.

Den Dienst als Bezirkspolizist möchte der 52-Jährige gerne bis zur Pensionierung ausüben. „Es hat einen ganz anderen Reiz, dazustehen und ein nettes Gesicht zu machen“, beschreibt Nahrgang seinen bürgernahen Dienst vor Ort mit Humor. Einen direkten Ansprechpartner greifbar zu haben, gibt auch den Bürgern der Stadt ein gutes Gefühl. Mit der Arbeit am Schreibtisch kann sich Nahrgang ebenfalls arrangieren. „Es ist eine gesunde Mischung“, sagt er über seinen abwechslungsreichen Arbeitsalltag.

Den Verkehr will der Polizeibeamte dennoch weiterhin im Auge behalten – der Fokus liegt dabei auf der Verhinderung von Motorradunfällen und der Reduzierung von Motorradlärm. Für die Kreispolizeibehörde und in seiner Freizeit ist Stefan Nahrgang als Vier- und Zweirad-Trainer im Einsatz. Motorradfahren zählt auch zu den Hobbys des Familienvaters, der sich mit Wandern, Laufen und Fahrradfahren fit hält.

Die Entscheidung, zur Polizei zu gehen, hat er nie bereut. „Mein Bruder ist bei der Polizei in Wipperfürth, und auch mein älterer Sohn lernt Polizist“, berichtet der Beyenburger. Dabei war dieser Beruf gar nicht die erste Wahl von Stefan Nahrgang, der zunächst eine Ausbildung zum Werkstoffprüfer bei GKN in Radevormwald absolviert hatte. „Das war mir aber zu wenig Abenteuer“, wie er schnell feststellen musste.