Klimaschutz-Wettbewerb : Das sind Xantens beste Stadtradler

Bürgermeister Thomas Görtz (2.v.l.) und Klimaschutzmanagerin Lisa Heider (2.v.r.) mit einigen der besten Stadtradeln-Teilnehmer aus Xanten. RP-Foto: arfi Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten In diesem Jahr ging der Stadtradeln-Wettbewerb über fast drei Wochen im Mai. Die erfolgreichsten Teilnehmer erhielten am Donnerstag ihre Preisgelder und Urkunden. Es gab zwei neue Bestmarken.

In Xanten sind die besten Teilnehmer des Stadtradeln-Wettbewerbs ausgezeichnet worden. Bürgermeister Thomas Görtz und Klimaschutzmanagerin Lisa Heider überreichten am Donnerstag auf dem Marktplatz die Urkunden und Preisgelder an die Vertreter der Teams. Die Mannschaft der Firma Röchling, die in der Kategorie „fahrradaktivstes Unternehmen“ gewann, will ihr Preisgeld von 100 Euro verdoppeln und das Geld der Xantener Jugendfeuerwehr geben, wie eine Mitarbeiterin ankündigte.

Bei der Preisverleihung konnten Görtz und Heider zwei neue Bestmarken vermelden: Erstens haben in diesem Jahr in Xanten 37 Gruppen mit insgesamt 718 Kindern und Erwachsenen am Stadtradeln teilgenommen, das waren fast 200 mehr als 2020, wie Görtz berichtete. Zweitens haben die Fahrradfahrer in den drei Wochen des Wettbewerbs zusammen 88.633 Kilometer geschafft, das waren rund 7000 Kilometer mehr, als Xantener ein Jahr zuvor erreicht hatten.

Görtz hob den Nutzen für die Umwelt hervor. Jeder Kilometer, der mit dem Fahrrad zurückgelegt werde und nicht mit einem Fahrzeug, das mit Benzin oder Diesel angetrieben werde, sei ein Gewinn für den Klimaschutz, sagte Xantens Bürgermeister. Die insgesamt erreichten 88.633 Kilometer entsprächen umgerechnet einer CO 2 -Einsparung von rund 13 Tonnen, das sei eine Tonne mehr als 2020.

Im Kreis Wesel hatte der bundesweite Wettbewerb in diesem Jahr im Mai stattgefunden. Ziel des Stadtradelns ist es, dass die Teilnehmer als Gruppe oder Einzelne in einem vorgegebenen Zeitraum möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen, um den Ausstoß an CO 2 -Emissionen zu senken.

Am Donnerstag wurden zahlreichen Teams ausgezeichnet. Wir nennen die Erstplatzierten der jeweiligen Kategorien: Fahrradaktivste Kindertagesstätte Pustekuchen Kindergarten Fahrradaktivste Grundschulklasse Elefantenklasse der Hagelkreuzschule Fahrradaktivste weiterführende Schulklasse 9c der Marienschule Fahrradaktivste Oberstufe Q1 des Stiftsgymnasiums Fahrradaktivster Verein Radsport-Xanten.de Fahrradaktivstes Unternehmen Röchling radelt Sonderpreis für bestes Bürgerengagement Unverpackt Laden Sonderpreis für die fahrradaktivste Grundschulklasse im Kreis Wesel Elefantenklasse der Hagelkreuzschule.

