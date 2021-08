Stellplätze in Grevenbroich : Die Stadt vermietet freie Fahrrad-Boxen am Bahnhof

Die Stadt vermietet freie Fahrrad-Boxen am Bahnhof

Stellplätze in Grevenbroich

Eine junge Frau mit ihrem Fahrrad an den Boxen. Foto: Staniek, Dieter

Grevenbroich Die Nachfrage nach den Boxen war zuletzt rückläufig. Woran das liegen könnte und wo sich Pendler melden können, die ihr Rad sicher verstauen möchten.

Die Stadt Grevenbroich verzeichnet einen Rückgang bei der Nachfrage nach geschützten Stellplätzen für Fahrräder am Grevenbroicher Bahnhof. Die Warteliste, die bis vor kurzem bestand, ist nun abgearbeitet – inzwischen können die Boxen wieder angemietet werden. Von den 32 Boxen sind derzeit 31 nutzbar, zwei davon sind frei. Im Oktober könnte eine dritte Box neu belegt werden. Das teilte Rathaus-Sprecher Lukas Maaßen auf Anfrage mit. Einen Grund für den Nachfrage-Rückgang vermutet die Verwaltung in der Zahl der Arbeitnehmer, die von der Möglichkeit Gebrauch machen, im Homeoffice zu arbeiten. Eine Entscheidung darüber, ob künftig weitere Boxen aufgestellt werden, möchte die Stadt vor diesem Hintergrund noch nicht treffen.

Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Nachfrage wieder anzieht: etwa durch den grundsätzlichen Wandel hin zur Nutzung klimafreundlicher Fortbewegungsmittel. Einen Schub dürfte den Fahrrad-Boxen zudem der nun näherrückende Anschluss der Stadt Grevenbroich an das S-Bahn-Netz verleihen. Und: Wird das große Neubaugebiet am Gierather Weg realisiert, könnte das ebenfalls zu einem größeren Radfahrer-Aufkommen zwischen Orken und dem Bahnhof führen. Pendler, die ihr Zweirad nicht in der Bahn transportieren können oder wollen, wären dann auf einen Stellplatz angewiesen.