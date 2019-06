B 237n in Hückeswagen : Ortsumgehung – mehr Pro als Contra

Hückeswagen Im Nachgang zu der Berichterstattung über die Diskussion im Stadtrat über die äußere Ortsumgehung hatte unsere Redaktion die Leser aufgefordert, ihre Meinung dazu kundzutun. Ergebnis: Die Mehrheit der Anrufer und Schreiber will sie.

Thorsten Krosch ist Anwohner der Peterstraße. Seitdem es die Alte Ladestraße, die innere Ortsumgehung, gibt, ist die zwar bei weitem nicht mehr so stark frequentiert wie vor Mai 2011, dennoch fahren auch dort noch täglich etwa 4000 Fahrzeuge her. Daher verwundert es kaum, wenn Krosch schreibt: „Wir freuen uns schon seit Jahren auf den Baubeginn der äußeren Ortsumgehung.“ Vor allem, weil der Lkw-Verkehr in den vergangenen Jahren immer mehr zugenommen habe.

Auch Cäcilia Leymann wohnt an einer verkehrsreichen und vor allem lauten Straße. Allerdings nicht in der Innenstadt, sondern in Westhoferhöhe – direkt an der K 5, über die einmal der größte Teil der B 237n verlaufen soll.Ees ist die gleiche Kreisstraße, an der in Posthäuschen auch Cornelia Päper wohnt. Doch entgegen der CDU-Politikerin, die sich in der vorigen Ratssitzung vehement gegen den Bau der äußeren Ortsumgehung geäußert hatte (die BM berichtete), fordert Cäcilia Leymann der schnellstmögliche Errichtung. Denn dadurch, so erhofft sie sich, würde die Straße nicht mehr nur drei Meter vom Schlafzimmer entfernt verlaufen, sondern in einem größeren Abstand.