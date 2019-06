Hückeswagener Unternehmen : Enge Verbindung zur Schloss-Stadt

Die Firma Pflitsch ist für jeden sichtbar mit der Schloss-Stadt verbunden: Betriebsleiter Holger Bröker am Bergischen Kreisel mit dem von Pflitsch gestifteten Stadtwappen und dem Firmenlogo. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Mit dem zweiten Standort in Winterhagen bekennt sich Pflitsch deutlich zu Hückeswagen.

Dass sich die Firma Pflitsch stark für die Belange in Hückeswagen einsetzt, ist bekannt. Deutlich sichtbar ist das etwa am Bergischen Kreisel, hinter dem sich das Unternehmen in Richtung Wupper-Vorsperre erstreckt. Dessen erste Bepflanzung und das große Hückeswagener Stadtwappen wurden von Pflitsch gespendet. Auch sonst ist das Unternehmen, das auf eine 100-jährige Geschichte zurückblickt, der Schloss-Stadt eng verbunden. Das zeigt sich etwa in der Kooperation mit der Realschule und dem Berufskolleg Hückeswagen. Und nicht zuletzt ist auch die jüngste Großinvestition ein klares Bekenntnis zum Standort, wie Betriebsleiter Holger Bröker sagt: „Als klar wurde, dass wir unsere Kapazitäten im Bereich der Kabelkanalfertigung ausgeschöpft haben, haben wir uns überlegt, wie und wo wir uns erweitern können.“

Zwei Jahre, sagt Bröker weiter, wäre die Situation am bisherigen Standort an der Ernst-Pflitsch-Straße noch händelbar gewesen. „Aber dann wäre es vorbei gewesen. Wir standen also unter einem gewissen Handlungsdruck“, sagt der Betriebsleiter. Es habe drei Optionen gegeben: Eine Erweiterung am eigentlichen Standort, der jedoch der Mitarbeiter-Parkplatz zum Opfer gefallen wäre. „Bei rund 300 MItarbeitern kann man das aber nicht machen“, betont Bröker. In den umliegenden Städten hätte es zwar Alternativen gegeben, die jedoch alle nicht wirklich zufriedenstellend gewesen seien. „Vor allem die Zeitfenster waren unbefriedigend groß“, sagt Bröker.

info 50.000 Quadratmeter neue Fläche in West 2 Wachstum Auf dem rund 50.000 Quadratmeter großen Gelände des ehemaligen Magna-Werks im gewerbegebiet West 2 wird im Herbst das Kompetenzzentrum Kabelkanal mit automatisierter Fertigung und Baugruppenmontage an den Start gehen. Auf gut 10.000 Quadratmetern werden dann zudem Büros untergebracht sein.

Dass das Unternehmen Magna Powertrain das Werk im Gewerbegebiet Winterhagen-Scheideweg (West 2) zum Jahresende 2018 aufgegeben habe, sei für Pflitsch dann ein echter Glücksfall gewesen. „Wir haben im Spätherbst den Vertrag unterschrieben, im Januar dieses Jahres konnten wir das Gelände übernehmen – der Neustart ist für den Herbst vorgesehen“, erläutert Bröker. Umzug im September, Produktionsstart im Oktober. „Eine auch zeitlich optimale Lösung“, betont der Betriebsleiter.

Ein Wegzug ins vielleicht kostengünstigere Ausland sei dabei zu keinem Zeitpunkt eine Option gewesen. „Dieses Bestreben hatten und haben wir nicht. Es stärkt den Standort, wenn wir hier am Ort bleiben. Wir stellen uns den Herausforderungen, die das mit sich bringt“, versichert der Betriebsleiter. Diesen wolle das Traditionsunternehmen aber mit Prozessoptimierung und Automatisierung begegnen – „und vor allem mit den Menschen hier vor Ort“, verspricht Bröker.

In Winterhagen werden künftig der komplette Bereich der Kabelkanal-Produktion sowie der gesamte Vertrieb untergebracht sein. „Der größte Teil unseres administrativen Bereichs ist schon umgezogen. Wir werden Anfang Juli auch unsere interne Jubiläumsfeier zum 100-jährigen Bestehen in der dann noch leeren Halle begehen. Ein paar Tage später geht es dann mit den Einrichtungsarbeiten los“, sagt Bröker. Im Zuge des Umzugs würden natürlich am Hauptstandort Räume frei. „Wir werden dann überlegen, wie wir uns an der Ernst-Pflitsch-Straße erweitern wollen“, sagt Bröker.